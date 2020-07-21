Как пережить Саде Сати: 5 основных правил

Саде Сати – это временной отрезок около 7.5 лет, на протяжении которого Сатурн проходит через 3 созвездия (знака зодиака) в вашем натальном гороскопе, расположенные ближе всего к Луне.

Этот период повторяется в конце каждых тридцати прожитых лет и начинается, когда Сатурн входит в знак, предшествующий тому, в котором находилась Луна в момент вашего рождения, а завершается, когда Сатурн меняет знак. Саде Сати как будто проверяет нас на прочность, подбрасывая сложные испытания: это непростой период глубокой внутренней трансформации, проработки кармы и извлечения уроков. В это время человеку необходимо развивать самодисциплину, вырабатывать правильное отношение ко времени и начать расценивать препятствия на жизненном пути в качестве новых возможностей.

Несмотря на то, что этот период считается тяжелым и негативным, многие люди именно в Саде Сати добились больших успехов, создали семью, завели детей. Стоит отметить, что не всегда влияние Сатурна отражается на внешнем течении жизни.

Окружающим может казаться, что человек находится в одном из лучших своих периодов, но на самом деле, внутренне, для него это тяжелое время. Люди, пережившие Саде Сати, отмечают, что их жизнь радикально изменилась. Чтобы пережить Саде Сати с минимальными потерями и обрести полезные осознания для дальнейшей жизни, необходимо следовать проверенным временем рекомендациям.

1. Определите цели и составьте список задач, которые необходимо решить в ближайший год. Делайте так на протяжении всего периода, т.е. 7 лет. Усердно работайте, несмотря на сложности и сверяйтесь с планом. Не зацикливайтесь на том, что в этот тяжелых период будет много неудач – это нормально, трансформация всегда болезненна.

2. Займитесь духовными практиками. По субботам – это день Сатурна – медитируйте, держите пост, носите синюю или черную одежду. Это поможет вам легче пережить Саде Сати.

3. Обратите внимание на состояние здоровья: проведите скрининг, сдайте анализы, в том числе на уровень витаминов и микроэлементов.

4. Работайте с землей: сажайте деревья, цветы, выращивайте домашние растения.

5. Нарабатывайте положительную карму через помощь окружающим: займитесь благотворительностью или волонтерством. Основной закон кармы: чтобы что-то получить, нужно что-то отдать.

Правильно поняв уроки Сатурна, человек выходит из Саде Сати гораздо более сильным и счастливым, чем в него входил.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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