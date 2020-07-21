«Энергетические вампиры» в сети: как с ними бороться

Все мы встречались с такими. «Аффтар, выпей йаду», «твоя позиция ничто и сам ты никто» — мы зовём их троллями.

Мы не обращаем на них внимания, но каждый раз расстраиваемся, когда они пишут нам или нашим близким.

Однажды я опубликовала запись, в которой употребила слово «блин» в качестве эмоционального дополнения. Через день мне пришёл гневный комментарий, смысл которого заключался в том, что автор комментария не может дружить с человеком, который употребляет такие слова в речи. Я не обращаю внимания обычно на такие вещи, но я знаю лично людей, которые не могут себя реализовать именно из-за того, что боятся попасть под атаку недоброжелателей. Давайте разберём на примерах, что люди вкладывают в свои слова, чего они хотят добиться и как с этим бороться.

Мотивов для такого поведения комментаторов существует несколько, разберём два из них:

Воспитание. Когда нам постоянно указывают на наши ошибки — мы невольно сами начинаем только их и замечать, и учим потом других людей, как надо говорить, писать и т.д. Эта модель поведения — самая распространённая, потому что так привычнее. Под прицел попадают: грамматика, орфография, пунктуация и даже экспрессивные выражения — дескать, «великий, могучий, да не литературный».

Скука. Нас всех доканала самоизоляция, неграмотные посты в соц.сетях и муж/жена на удалёнке, который с утра до вечера дома и требует внимания и фрикасе из кролика на ужин. Естественно свой гнев проще (и безопаснее) вылить не на супруга(у), а на левого человека из интернета.

Конечно, в литературной речи, в статьях лучше не допускать подобных выражений, и писать лучше грамотно, но ограничивать своё творчество литературным языком — не стоит. Себя не ограничивали в этом ни такие мэтры русского слова, как Пушкин, Толстой, Лермонтов и другие. И нам не нужно.

Есть ещё такой тип комментаторов — это т.н. «тролли», люди, которые пишут непотребства «лишь бы написать». На ответные вопросы, как правило, либо не отвечают, либо углубляются в свои суждения. Запомните, любой спор может быть конструктивен лишь при наличии: 1. качественной аргументации; 2. уважение к оппоненту. Нарушение одного из этих правил говорит о воспитании человека и о его культуре общения. Задача — вывести человека из себя, из своего внутреннего равновесия, расстроить, задеть, почувствовать себя глупцом. Мотивы действия — те же, что я привела выше.

Существует два действенных способа справиться с такими комментаторами. Первый — это полный игнор. Он же самый простой и действенный. В крайнем случае — чёрный список. Это сложно, особенно когда такие комментарии расстраивают. Второй способ — перевести всё в «мумми-троллинг», т.е. добрый троллинг. Примерно: «ах ты такой-растакой и посты твои ни о чём» — «спасибо, дорогой, уверен(а), у тебя посты в 1000 раз интереснее моих, мир тебе!» — мне этот способ очень нравится, т.к. он просто обескураживает оппонента.

К сожалению, в сети всегда будут люди, которые попытаются подорвать вашу веру в себя. Не ведитесь на такой «развод», не нужно себя ограничивать, творите свободно, не давайте пищу злым комментаторам в виде своего негодования. Любое творчество ценно. Творите, берегите нервы и будьте счастливы!

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