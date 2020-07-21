Любовный гороскоп на август: кого ждёт признание в любви

Август в этом году для четырех знаков зодиака окажется особенно горячим: вне зависимости от того, случится ли романтическая любовь или короткий страстный роман, обязательно будут признания в любви.

Овен в августе будет настроен на романтический лад. Звезды указывают на благоприятный период для активного поиска второй половинки для свободных представителей знака. Личная жизнь Овна в августе обещает быть весьма бурной, особенно, если он не останется дома, а отправится в отпуск или в командировку. У него есть все шансы услышать признание в любви уже через несколько дней отношений. Для Овнов, находящихся в паре, месяц удачен для перехода на следующий уровень. В этом случае признание в любви может прозвучать одновременно с предложением руки и сердца.

Август 2020 года для Рака можно назвать перспективным в плане новых романтических встреч. То, насколько долгосрочным будет случайное знакомство, напрямую зависит от представителя знака. Если Рак-мужчина постарается быть более открытым с новым человеком в своей жизни, сумеет принять его таким, какой он есть, то с большой долей вероятности это станет залогом серьезных отношений. А вот для Рака-женщины август может стать неожиданно судьбоносным: новое знакомство стремительно перетечет в бурный роман и признания в любви.

Весы первые полгода очень тосковали из-за недостатка любви в личной жизни. В июле эта тенденция постепенно начала меняться, и в августе у Весов появится шанс на серьезные перемены на любовном фронте. Начало будет положено событием, которое изначально выбьет из колеи представителя знака, но потом неожиданно окажется, что случайные обстоятельства свели Весы со страстным поклонником. Он не просто будет добиваться расположения Весов, но и заваливать их подарками и признаниями в любви.

У Стрельца, в отличие от предыдущих знаков, август на любовном фронте ознаменуется переходом от накала страстей и эмоций к размеренности. Это совершенно не означает, что чувства уйдут. Они, наоборот, окрепнут и позволят Стрельцу задуматься о возможности перехода на новый уровень отношений со своим избранником. Свободолюбивые представители знака впервые задумаются о признании в любви человеку, с которым они долго вместе, а некоторые из них, возможно, решатся на оформление отношений.

Если вашего знака нет в этом списке, значит, ваше признание в любви найдет вас в другой месяц года.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.