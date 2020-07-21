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5 мужских имен, обладателям которых редко везет в жизни

SM News2 часа назад
Фото: SM News

Есть люди, которым фортуна постоянно улыбается, а есть те, кому везет довольно редко.

Поэтому в этой статье мы решили поделиться с вами списком мужских имен, обладателей которых удача обходит стороной

Юлиан

Обладателям этого довольного редкого имени удача улыбается довольно редко. Но это никак не значит, что они ничего не добьются в жизни. Просто для этого им придется потрудиться немного больше других.

Роман

Романов, как правило, удача также обходит стороной. Кроме того, парням с этим именем иногда сложно сконцентрироваться на конкретном проекте, что приводит к провалам. Поэтому им стоит более внимательно относиться ко всем задачам и стараться концентрировать внимание на самом важном.

Борис

Мужчины, названные этим именем, иногда слишком медлительны. Это приводит к тому, что они упускают проходящие мимо них возможности. Кроме того, на их жизненном пути встречается немало неприятностей, которые могут тормозить их продвижение вперед.

Савелий

Савелию все и всегда достается очень долгим и тяжким трудом. Поэтому ему просто нужно ставить себе амбициозные цели и упорно идти к ним, не сдаваясь.

Герман

Удача часто обходит Германов из-за того, что они слишком эгоистичны и самовлюбленны. Это мешает им успешно коммуницировать и договариваться с людьми.

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