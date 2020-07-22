Путаница в делах и в мыслях — гороскоп на 23 июля

3-4 лунные сутки. Сегодня рецепция Луны и Меркурия поможет узнать новости, прояснить детали, дополнить подробностями знакомую картину.

Можно утолить научный или практический интерес, поддержать профессиональное, семейное и дружеское общение, получить консультацию или полезный совет, обсудить медицинский, хозяйственный, бюрократический, кулинарный нюанс. Есть риск небольшой путаницы, можно неверно распорядиться деньгами, стать жертвой смятения чувств или ложного выбора. Всюду лучше опираться на известные данные, на итог экспертизы, диагностики, инвентаризации или на другой документ, отражающий историю вопроса.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам предстоит заниматься не тем, чем хочется, а тем, что нужно. Многих Овнов призовет служебный долг, повседневная рутина. Удачный день для общения с коллегами, сослуживцами и представителями сервисов, для обсуждения новостей и последних мелких обновлений, для посещения аптеки или клиники, проведения лечебных процедур. Желательно сразу расставить приоритеты и очертить круг обязанностей.

Телец

Тельцам день сулит общее улучшение. Вам станет проще найти информацию и донести свои идеи до нужных людей, а если последние дни прошли в трудном режиме, то сбросить неудобную маску и вернуться в комфортный образ. Возрастет учительский, родительский и профессиональный авторитет, начнут больше радовать успехи детей и учеников. Возможна небольшая путаница в деньгах или чувствах, в процессе покупок.

Близнецы

Близнецов день заставит обсуждать со своим близким окружением семейные, служебные и хозяйственно-бытовые темы, с упором на практические детали. Вникая в тонкости, необходимо держать в уме всю картину (план действий, карту местности, список обязательств, историю вопроса). Фоном дня может стать легкое смятение в чувствах и неясность ощущений. Вас может подвести вкус. Нежелательны случайные покупки.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам интересны практические нюансы и нужен обмен мнениями. Любая беседа может затянуться, захватив круг связанных тем. Не стоит жалеть на это время: въедливость поможет сложить паззлы, пополнить знания, выяснить подробности. День подходит для визитов в инстанции, консультаций, учебных занятий, изучения инструкций и протоколов. Важно проявить уважение к авторитетам, званиям и статусам.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит проявить больше меркантильности и дотошности. Небрежность приведет к мелким, но досадным ошибкам, которых вполне можно было избежать, следуя знакомому плану и руководствуясь надежными критериями. Не помешает внимательнее изучать платежную и сопроводительную документацию, инструкции, рецептуру, пояснения мелким шрифтом, придирчивее выбирать медикаменты и лечебную косметику.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев хорошие конечные перспективы, а вот в начале любого пути возможны заминки. Вас может сбить с толку легкое искушение или мимолетная симпатия. На важном собеседовании или ответственной работе подобные невинные мелочи могут подмочить вашу репутацию. Это благоприятный день для общения, но лучше повременить с фактической покупкой, платежом, обменом, финансовым или эстетическим выбором.

Весы ‌‌

Сегодня Весам предстоит вникнуть в тонкости, которые им не всегда приятны. Внимание могут привлечь детали, связанные со здоровьем, хозяйством, платежами. День подходит для совещаний на деликатные темы, а также для подробного обсуждения финансовых новостей, нюансов оплаты услуг или распределения доходов. Не тот день, когда вы можете быть полностью уверены в своих знакомых, особенно, в женщинах.

Скорпион

Скорпионы сегодня окажутся в подходящей по духу среде, в знакомой компании или старой команде. Если в последние дни положение было не слишком выигрышным, появляется реальная возможность взять реванш, причем законно. Однако сегодня мелкие помехи способны сбить вас с верного пути. Звезды советуют отложить решающий ход на завтра, а в эти сутки всесторонне изучить диспозицию и обсудить тонкости дела.

Стрелец

Обстоятельства этого дня требуют от Стрельцов практичности и профессионализма. В зависимости от личного статуса и полномочий, вам пригодится исполнительность или тщательный контроль за подчиненными. Если вы занимаете руководящий пост, необходимы стратегическое мышление и широкий угол обзора. Не помешает опыт эксперта, диагноста. В общении с людьми нужны деликатность, дипломатичность и гибкость.

Козерог

Сегодня Козероги на верном пути и на хорошей психологической волне. День помогает вести переговоры, поддерживать контакты с иностранцами и важными инстанциями. Независимо от серьезности ваших намерений, начать разговор лучше в неформальном доверительном тоне. Сложные дела стоит перенести на завтра, так как в эти сутки возможен небольшой дискомфорт или мелкая заминка на старте задуманного дела.

Водолей

Внимание Водолеев сегодня может оказаться приковано к проблемам здоровья и тонкостям самочувствия. Звезды советуют не игнорировать их, особенно, если речь идет о хронических недомоганиях: сейчас велик риск рецидива. Полезно поговорить с врачом, посетить аптеку или поискать медицинскую информацию. Не совсем стандартный, но вполне дельный совет вам могут дать близкие друзья, коллеги или домочадцы.

Рыбы ‌‌

Сегодня сами обстоятельства помогут Рыбам искать информацию, налаживать и обновлять контакты. Нужные люди могут найти вас сами, в надежде получить от вас обратную связь. Часть ответов на свои вопросы вы найдете в новостях, в беседах с друзьями и близкими. Помехой идеальному взаимопониманию могут стать мнимые симпатии или тайные ложные надежды, лучше избегать в общении ноток романтики и флирта.

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