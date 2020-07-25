Наносите добро и причиняйте пользу – гороскоп на неделю 20-26 июля

Гороскоп на неделю 20-26 июля 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Первая половина недели у типичных Овнов может стать проблемной. Возможно, близкие люди будут недовольны тем, что вы много времени и внимания уделяете работе, а про них частенько забываете или отодвигаете на второй план. Подумайте, как найти баланс в этой ситуации. Во второй половине недели отношения нормализуются. Рекомендуется заниматься решением семейных и финансовых вопросов. Речь идет, прежде всего, о покупках для дома и устранении бытовых проблем. Постарайтесь отремонтировать (сдать в ремонт) сломанную бытовую технику или купить новую. Если у вас были напряженные отношения с родителями, то используйте эти дни для примирения с ними. Сделайте первый шаг навстречу – они обязательно оценят.

Телец

Первая половина недели у Тельцов может сложиться излишне шумной и суетной. В поле вашего зрения будет попадать много людей, информации, контактов, «переварить» которые будет нелегко. Также опасайтесь заводить новые знакомства, а уж если познакомились, не следует возлагать на них большие надежды. Возможны споры с соседями и знакомыми. И все это может сильно напрягать вашу нервную систему. Во второй половине недели ситуация кардинально изменится. Вы можете быть вовлечены в интенсивное общение. Вас могут попросить оказать какие-то услуги знакомым или соседям. Занимаясь не вполне своими делами, вы, тем не менее, приобретете дополнительный опыт и обзаведетесь полезными знакомствами. Также это прекрасное время для учебы, сдачи экзаменов и зачетов. Удачно складываются отношения с соседями и родственниками. Окружающие будут добры к вам.

Близнецы

Близнецов первая половина недели может заставить вспомнить о вполне материальных вещах. В это время вы можете испытывать финансовые трудности, нехватку денег на элементарные нужды. Возможны неприятности в бизнесе, убытки. Вероятнее всего эта ситуация сложиться у тех, кто имеет много долгов и кому требуется делать регулярные выплаты в счет погашения задолженности. Во второй половине недели заметно улучшается экономическое положение. Вы получите премию или иное денежное вознаграждение. Используйте финансовые ресурсы для того, чтобы сделать условия проживания более комфортными и уютными. Это хорошее время для бытовых покупок и разного рода подработок. Все это будет способствовать улучшению психологического климата в семье.

Рак ‌‌

У Раков первая половина недели может быть связана с ростом противоречий в супружеских отношениях. Возможно, ваши инициативы не будут поддержаны партнером. Не пытайтесь ничего доказывать – вам все равно не удастся достучаться до любовника. Во второй половине недели вы сможете переключить внимание на более приятные темы. Это как раз то самое редкое время, когда вы почти свободны от внешних влияний и ограничений и можете сами строить свою судьбу. Возрастает роль старых и верных друзей, знакомых, родственников, к которым вы также можете обращаться со своими вопросами. Это хорошее время для инициатив любого рода. Вы будете весьма обаятельны и привлекательны. Женщины и девушки заметят, что на них чаще обращают внимание мужчины. Это хорошее время для изменения имиджа, смены цвета волос, прически, стиля одежды, макияжа.

Лев ‌‌

Первая половина недели у Львов может быть связана с некими ограничениями. Не исключено, что вы заболеете, и вам придется пропустить работу или учебу, взять больничный или полежать дома. Особенно это относится к тем, кто имеет хронические заболевания опорно-двигательной системы. В эти дни ваш энергетический тонус может быть ослаблен, поэтому старайтесь не переохлаждаться, одевайтесь по погоде. Во второй половине недели рекомендуется находить время на отдых. Находясь в одиночестве, вы не будете ощущать дискомфорт. Наоборот, вам будет вполне уютно, когда никто не мешает спокойно расслабиться. Складывается благоприятное время для тех, кто уделяет много внимания духовным и магическим практикам, направленным на самосовершенствование. Очень действенными в эти дни будут молитвы и медитации. Многим из вас откроются те знания, которые прежде были недоступны.

Дева ‌‌

Первая половина недели пройдет неудачно для личной жизни Дев. Возможны проблемы с друзьями и возлюбленными. Кто-то из друзей может сообщить информацию, которая станет поводом для размолвки. В романтических отношениях может наступить период охлаждения чувств. Помните, что это временно, и скоро ваши чувства снова запылают. Вторая половина недели может быть связана с планами и мечтами. Вы сможете предсказать некоторые события. Поэтому в эти дни стоит задуматься о будущем. Также это хорошее время для расширения круга общения, личностного развития, повышения уровня образования, обретения новых серьезных знаний. Удачно проходят поездки, учеба в высших учебных заведениях. Вам удастся гармонично вписаться в любой коллективный процесс.

Весы ‌‌

У Весов в первой половине недели может увеличиться нагрузка на работе. И это может неблагоприятно отразиться на семейных отношениях. Вам придется искать баланс и распределять время между работой и домом. Конфликты с домашними или коллегами укажут, где именно этот баланс нарушен. Во второй половине недели вы сможете добиться желаемых целей, если будете действовать настойчиво и последовательно. В это время вам могут оказать реальную помощь влиятельные люди. Если решение каких-то вопросов зависит от родителей (особенно от отца), то можете смело просить о помощи – отказа не будет. Так вы сможете успешно наверстать упущенное в начале недели время. Ваш авторитет в итоге может существенно повыситься. Это хорошее время для того, чтобы брать и давать деньги взаймы на короткое время.

Скорпион

Первая половина недели у типичных Скорпионов складывается достаточно напряженно. Старайтесь не планировать на эти дни важные поездки, нежелательно вести переписку личного или делового характера. Новые знакомства станут источником неприятностей. Воздержитесь от обращения в судебные инстанции с исковыми заявлениями. Во второй половине недели укрепляются супружеские отношения. В эти дни звезды предписывают вам чаще появляться на публике вместе с партнером по браку и решать любые вопросы сообща. Возможна совместная поездка, в том числе туристическая в другую страну или отдаленный регион. Также вас могут пригласить на какое-то торжественное мероприятие, типа празднования свадьбы или юбилея. Неплохое время для обряда венчания. Хорошо сейчас сдавать экзамены и выступать публично – ваша репутация будет на высоте, и к вашему мнению будут прислушиваться окружающие.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели могут появиться проблемы с деньгами. Это чревато неприятными последствиями в супружеских отношениях. Например, вам будет трудно придти к согласию с партнером по браку относительно того, куда и как расходовать имеющиеся деньги. Старайтесь в любом случае воздержаться от финансовых заимствований и просто переждать, ограничив свои потребности. Во второй половине недели будет прекрасное время для избавления от любых психологических и физиологических зависимостей. Возможно, вы сами удивитесь, насколько легко избавитесь от своего пристрастия. Это время складывается удачно для тех, кто склонен к рискованным поступкам. Вы можете оказаться в экстремальных ситуациях и при этом выйти сухим из воды. Усиливаются ваши сексуальные потребности.

Козерог

Первая половина недели у Козерогов может быть связана с трениями в партнерстве (брачном или деловом). Вы будете скептически настроены к предложениям. На этой почве могут быть разногласия, в которых вы будете занимать пассивную позицию, и будете не готовы поддержать партнера в его инициативах. Для семейных Козерогов вторая половина недели складывается удачно. Вы сможете укрепить взаимопонимание с ребенком, и он станет вести себя более дисциплинированно. Рекомендуется посещать увеселительные и развлекательные мероприятия: цирк, концерты, кино. Хорошие дни для объявления о помолвке и для любовных объяснений.

Водолей

В первой половине недели Водолеям рекомендуется уделить особое внимание здоровью. Прежде всего, не переохлаждайтесь и питайтесь качественными продуктами. Возможны инфекционные заболевания и расстройства кишечника. Беспорядок в делах негативно отразится на вашем здоровье. Однако вы не всегда сможете поддерживать должный порядок в доме и на работе, поскольку можете чувствовать нехватку энергии. Чем больше неурядиц на работе и дома, тем хуже будет ваше самочувствие. Соответственно, рекомендуется провести генеральную уборку в квартире, перебрать все вещи, выбросить все лишнее и ненужное, очистить пространство. Это поможет вернуть вам энергетический потенциал. Также это хорошее время для диеты и любых мер, направленных на очищение организма.

Рыбы ‌‌

В первой половине недели романтические отношения Рыб треснут. Поводом может стать информация негативного плана, которая будет затрагивать вас и ваших друзей. Например, кто-то из друзей или подруг может негативно высказаться о вашем любимом человеке. И это может осложнить те и другие отношения. У семейных Рыб во второй половине недели будет благоприятное время для воспитания детей. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы устроить им праздник. Сводите их в цирк или в театр юного зрителя, поинтересуйтесь, хотели бы они заниматься в творческих кружках, посещать спортивные секции. Активное взаимодействие с детьми подействует на вас благотворно, вы сами будете испытывать творческий подъем. Если вы были одиноки, то вполне можете познакомиться со своей будущей любовью на транспорте или в кафе. Хорошо проводить время в поездках.

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