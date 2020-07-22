Порадуйте себя покупками — финансовый гороскоп на 23 июля

Сегодня можно купить то, что так давно хотелось. Звезды обещают серьезные скидки.

Овен ‌‌

Сегодня Овны могут почувствовать в себе усиление творческого потенциала, способности подходить нестандартно к традиционным вопросам. Рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, усовершенствовать стиль и методы работы. Вы проявите находчивость при решении новых вопросов. Также это благоприятный день для смены делового имиджа.

Телец

Сегодня у Тельцов один из лучших дней для подведения итогов по результатам проделанной ранее работы. Отдавайте предпочтение тем делам, которые можно закончить уже сегодня. На завершающем этапе работы вы не встретите никаких препятствий. Удачный день для семейного и надомного бизнеса. Также вы сможете улучшить условия своего труда на рабочем месте.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут в который раз ясно осознать, насколько легко и быстро можно решать вопросы, используя деловые связи. Успешно проходят деловые встречи, поездки, консультации. Возрастет прибыль от товарно-денежного обмена. Торговцы и посредники смогут значительно увеличить товарно-денежные обороты.

Рак ‌‌

Сегодня умение Раков распоряжаться деньгами станет более практичным и дальновидным. Вы безошибочно сможете определять, куда лучше вкладывать деньги, какие покупки совершать. Возрастает уровень вашего профессионального мастерства. Вы сможете ту же работу выполнять быстрее и без потери качества. И чем более интенсивными будут нагрузки, тем скорее вы сможете повысить свою квалификацию.

Лев ‌‌

Сегодня Львы почувствуют, что способны самостоятельно решать самые сложные вопросы. Для этого у вас будет достаточно сил и уверенности в себе. Если вы давно вынашивали какой-то план и никак не решались начать его практическую реализацию, то сейчас для этого все созрело. Бизнесмены могут давать старт новым перспективным проектам.

Дева ‌‌

Девы почувствуют, что некоторые дела иногда бывает лучше выполнять в тишине, без лишнего шума и суеты. Это поможет вам сосредоточиться и углубиться в тонкости рабочего процесса. Именно для таких дел и предназначен этот день. Возможно, вас попросят посодействовать в урегулировании каких-то щепетильных вопросов. Также это хороший день для получения льгот от работодателя.

Весы ‌‌

Сегодня типичные Весы могут почувствовать в себе усиление дара предвидения. Что бы вы ни делали, вы будете на шаг впереди других, что поможет вам избежать неприятностей. Это хороший день для долгосрочного планирования, в том числе составления бизнес-плана. Успешно пойдет коллективная творческая работа.

Скорпион

Этот день может запомниться Скорпионам какими-то позитивными подвижками в карьере. Также могут быть перемены с персоналиями вышестоящего руководства, замена одного начальника другим. В любом случае все перемены в карьере будут к лучшему. Также это хорошее время для выполнения плановых заданий и соблюдения графика работ.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день благоприятен для приобретения и углубления новых знаний о своей профессии. Вы можете почерпнуть их благодаря общению с опытным наставником, Учителем, в результате переписки или общения по Интернету. Успешно проходят командировки. Повысится и укрепится уровень вашей профессиональной квалификации.

Козерог

В этот день Козероги смогут с выгодой для себя использовать ресурс заемных денег. Например, это благоприятный день для покупки товаров в кредит. Возможно, вам удастся купить нужный товар значительно дешевле, по акции. Можно брать и давать деньги взаймы на короткой срок. Также, на ваш банковский счет может поступить платеж.

Водолей

У Водолеев сегодня активизируется деловое сотрудничество с партнерами. Вы сможете получить реальную поддержку от них во многих вопросах. Также это хороший день для привлечения клиентов, проведения рекламных мероприятий. Подписанные сегодня договора будут выгодными для вас.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб благоприятный день для выполнения рутинной текущей работы, наведения порядка в документах, вещах, инструментах, деталях (в зависимости от того, с чем вам приходится работать). Коллеги по трудовому коллективу будут оказывать вам всяческое содействие. Не забывайте тщательно планировать свои дела в соответствии с приоритетами.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.