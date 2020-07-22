Зачем родители дают детям нелепые имена

Видео рассказывает о самых редких именах, которые выдумали родители для детей. Люди выбирают экзотические имена, чтобы ребёнок чувствовал себя уникальным. Но иногда фантазия родителей переходит границы, и тогда малыш получает имя, которое кажется окружающим не красивым или необычным, а попросту странным и нелепым. Смотрите видео и узнайте, кому пришло в голову назвать наследника БОЧ рВФ 260602 и почему пара из Нижнего Тагила назвала дочь Россией.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что произойдёт в судьбе Рыб этой осенью.