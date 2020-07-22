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Что было в предсказаниях Ванги на 2020 год

Рамблер3 часа назад

Смотрите видео и узнайте, что предсказала болгарская прорицательница Ванга на 2020 год. В последнее время люди опять заговорили о конце света, и в немалой степени этому поспособствовала эпидемия коронавируса. Кстати, с нумерологической точки зрения год интересен и сам по себе, ведь здесь всего две цифры, к тому же 2020 является високосным. Ванга упоминала этот год в предсказаниях, особо обращая внимание на даты, в которых будет целых пять двоек.

Ранее «Рамблер» рассказывал, кого ждёт признание в любви.

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