Что произойдет в судьбе Рыб этой осенью

Знак Рыб сам по себе – загадочный, мистичный.

События своей жизни Рыбы воспринимают сквозь какую-то личную внутреннюю призму, оттого они становятся еще более интересными и иногда – запутанными. О том, что звезды готовят Рыбам предстоящей осенью, читайте в этой статье.

Общее состояние

Если говорить в общем, сентябрь станет для Рыб месяцем тихих открытий. То есть произойдут такие вещи, которые будут восприниматься как чудо, понятное только тому, с кем они происходят. Это будет период осуществления желаний, причем тех, о которых вы уже забыли. Эта осень погрузит Рыб в их привычное медитативное состояние, даже если они в течение долгого периода были словно выдернуты из спокойствия. Звезды советуют разрешить себе расслабиться и наблюдать за тем, как жизнь сама спокойно течет без вашего активного вмешательства. Сентябрь будет подготовительным этапом, когда из жизни Рыб уйдет масса проблем и нерешенных задач – вы заметите, насколько легче стало дышать. Октябрь и ноябрь Рыбы проведут в полной внутренней тишине: даже если вокруг будет хоровод препятствий, вас они не затронут глубоко. Сохраните это ощущение безопасности и покоя, напитайтесь им и запомните его.

Карьера

Это осенью в жизни Рыб состоится несколько важных событий в карьерной сфере. Середина сентября будет посвящена обучению чему-то новому, тому, чем вы хотите заниматься в будущем. Если вы давно вынашивали план смены профессии или хотели углубиться в своей сфере, разведать новую нишу – время пришло. Не жалейте денег, сил и времени на обучение, потому что оно принесет максимально спелые плоды этой осенью. Кстати, приступить к применению новых полученных знаний можно будет почти сразу, а первые значительные успехи вы заметите уже в первой трети ноября. Но это все при условии, что вы не прошляпите свои шансы и не проспите свою осень.

Любовь

Личная жизнь Рыб этой осенью не будет подвергаться изменениям и испытаниям. Это может быть и хорошей новостью, и не очень. Если ваши отношения стабильны и вам хотелось бы сохранить их – поздравляем, все получится. Но если у вас нет партнера, и вы хотите найти свою половинку, скорее всего, осень 2002 не принесет вам желанную любовь. Но вы всегда можете обратиться внутрь себя и поработать над любовью к себе – ведь это, как известно, самые ценные отношения, в которые действительно стоит вкладываться.

Дарья Лопушкова

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