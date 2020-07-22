6 сновидений, которых следует бояться

Сон – это период, когда происходит отдых и расслабление всего организма.

И только мозг и наше подсознание продолжают обрабатывать информацию, поступившую за день, и генерировать решения различных вопросов. Чтобы понять, что означает тот или иной сон, обычно нужно знать, что происходит в реальной жизни человека. Однако существуют универсальные, пугающие человека сюжеты, которые имеют общее для всех значение и к которым стоит прислушаться.

Выпадение зубов – один из основных «страшных» сюжетов. Подобные сны указывают на конфликты с родственниками или погружение в депрессию. Если же зуб выпадает с кровью, то считается, что кто-то из близкого окружения может умереть.

Преследование и убийство. В зависимости от сюжета, предупреждение сна может касаться разных аспектов жизни, но в любом случае стоит задуматься. Если во сне вас преследуют с целью убить – это означает, что наяву нужно быть внимательным и осторожным. Это может касаться, как отношений с другими людьми, так и финансовых вопросов. Подобные сюжеты указывают на существование скрытых конфликтов в вашей реальной жизни или приближение «черной» полосы.

Покойники (особенно близкие родственники) приходят во снах, чтобы предупредить вас о чем-то. В большинстве случаев стоит внимательно выслушать, что они говорят, чтобы избежать неприятностей наяву. Бояться такого сна стоит в том случае, если умерший угощает вас чем-то или зовет за собой. В случае, если вы приняли угощение, сон предвещает вам тяжелую болезнь наяву. Если же последовали за покойным, то вы рискуете умереть.

Падение с высоты. Сон отражает ваш страх провала в каком-то важном для вас деле или перед принятием судьбоносного решения. Это предупреждение: если вы не возьмете себя в руки и хорошенько не подготовитесь, есть риск все потерять.

Тонуть или гореть в огне во сне означает, что наяву вас ожидает очень тяжелая ситуация, которой будет очень сложно противостоять в одиночку. Увидев такой сон, стоит проанализировать, что происходит в реальной жизни, и сделать все возможное, чтобы предупредить надвигающуюся катастрофу.

Автокатастрофа. Сон редко может быть вещим и предвещать реальную аварию вам или вашим близким. Чаще же всего этот сюжет предупреждает о том, что вам нужно выбрать другую тактику ведения дел или манеру поведения в реально жизни, чтобы избежать крушения планов.

Не бойтесь снов, учитесь использовать их подсказки!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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