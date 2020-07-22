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5 знаков зодиака, которым срочно требуется отпуск

Вечерняя Москва41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва

Пандемия коронавируса в нынешнем году заставила многих пересмотреть свои планы на отпуск и перенести его на следующий год.

Однако не всем плодотворная работа этим летом принесет исключительно пользу. О том, каким знакам зодиака нужно срочно отдохнуть до конца лета, рассказала шаманка Кажетта Ахметжанова.

Телец

В этом году многие представители этого знака достигли своих карьерных целей. Весенний период Тельцов был особенно загружен как домашними, так и рабочими обязанностями, которые, нужно отметить, у вас получалось совмещать. И хотя Тельцы не могут лежать на диване целыми днями и не являются обожателями ленивого отдыха, вам необходима перезагрузка. Отпуск поможет обрести вдохновение, переключиться и найти решение для задач, которые вы откладывали в долгий ящик.

Близнецы

Близнецам постоянно нужно пополнять свои эмоциональные запасы. Несмотря на то, что вы часто черпаете силы в самой работе и стараетесь всегда заниматься тем, что приносит вам удовольствие, этим летом желательно дать себе заслуженный отдых. Забудьте обо всем, что окружает вас в потоке будничной суеты и посвятите время себе. Многим представителям знака лучше отправиться на отдых с самыми близкими друзьями. Именно сейчас вы нуждаетесь в особенной поддержке тех, с кем, возможно, слишком мало общались в последнее время. Шумные вечеринки, приключения, холодные коктейли на пляже – это идеальный формат отпуска для Близнецов этим летом.

Дева

В списки трудоголиков этого года также записались Девы, которые в течение всего периода уделяли большое количество сил и времени деловому аспекту. Особенно в отпуске нуждаются наемные работники, выполняющие рутинную работу. Если вы чувствуете, что эмоционально опустошены, то вам точно не хватит выходных, чтобы привести себя в порядок и восстановиться. Девы нуждаются в качественном отдыхе, причем чем дольше он будет длиться, тем лучше для представителей знака. Возвращаться к работе в первые дни будет достаточно трудно, но вскоре Девы ощутят подъем и вернутся к привычному ритму.

Скорпион

В отпуске Скорпионы должны воплотить в жизнь все желания, которые представители знака не могли исполнить долгое время. Скорпионы нуждаются в отдыхе до конца лета, ваш отпуск подразумевает высвобождение энергии. Избавьтесь от напряжения, которое накапливалось в течение долгого периода. Не стоит откладывать заслуженный тайм-аут на осень, вскоре вы можете перегореть, что только усугубит ситуацию как на рабочем фронте, так и в отношениях с домочадцами.

Козерог

Козероги почти круглый год трудятся, как настоящие пчелки. Вам необходим полноценный отдых хотя-бы раз в год и это лето не должно стать исключением. Конечно, Козероги еще зимой могли продумывать планы на летний отпуск, которые по понятным причинам канули в лету, но это не повод вовсе отказываться от поездок. Козероги – довольно упрямый знак Зодиака, который всегда стоит на своем, но сейчас вам лучше отказаться от своих предрассудков. Не брезгуйте поездками по отечественным курортам, находите что-то интересное и вдохновляющие лично для себя. Скорее всего, вам будет гораздо комфортнее в одиночном плаванье.

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