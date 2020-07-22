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Народные приметы: что нельзя делать 22 июля

СОВА37 минут назад
Фото: СОВА

Не рекомендуется ругаться с родителями. Считается, что в противном случае на нарушителя запрета обрушатся беды — одна за другой.

Если есть острая необходимость обсудить проблемную ситуацию, сделайте это в другой день.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит, если не хотите сами попасть в тяжелую ситуацию. Если нет ресурсов или возможностей, окажите моральную поддержку.

Лучше не устраиваться на работу в эту среду. Считается, что новое место не принесёт ничего, кроме разочарования. Причём это правило работает и в обратном порядке: не стоит никого нанимать в этот день.

Если планируется переезд, то совершать его в среду — не самая хорошая затея. Наши предки говорили о том, что смена места жительства 22 июля окажется временной.

Сны в эту ночь подскажут, куда направить свою энергию. Если в сновидениях вы выступаете в роли победителя, то ваши душевные силы в порядке. Если же после пробуждения остался неприятный осадок, то необходимо мысленно доиграть сон до счастливого конца. Так можно будет прокачать свое подсознание.

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