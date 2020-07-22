Народные приметы: что нельзя делать 22 июля

Не рекомендуется ругаться с родителями. Считается, что в противном случае на нарушителя запрета обрушатся беды — одна за другой.

Если есть острая необходимость обсудить проблемную ситуацию, сделайте это в другой день.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит, если не хотите сами попасть в тяжелую ситуацию. Если нет ресурсов или возможностей, окажите моральную поддержку.

Лучше не устраиваться на работу в эту среду. Считается, что новое место не принесёт ничего, кроме разочарования. Причём это правило работает и в обратном порядке: не стоит никого нанимать в этот день.

Если планируется переезд, то совершать его в среду — не самая хорошая затея. Наши предки говорили о том, что смена места жительства 22 июля окажется временной.

Сны в эту ночь подскажут, куда направить свою энергию. Если в сновидениях вы выступаете в роли победителя, то ваши душевные силы в порядке. Если же после пробуждения остался неприятный осадок, то необходимо мысленно доиграть сон до счастливого конца. Так можно будет прокачать свое подсознание.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.