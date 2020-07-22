3 имени, привлекающие мужчин на подсознательном уровне

А вы когда-нибудь задумывались о том, что значит ваше имя?

Если да, то может находили связь с тем, что происходит с вами в жизни? Обращали ли вы внимание, что к вам тянутся мужчины, хотя вы для этого ничего не предпринимали? Предлагаю посмотреть на значение трех женских имен, и если вы обладательница одного из них, то возможно найдете ответы на многие вопросы.

Алиса

Обладательница этого имени является настоящей кокеткой. Ей не составит труда обратить на себя внимание не только мужчины, но и окружающих. Легкий, утонченный характер. Разносторонняя личность. Она может быть тихой и спокойной, а может решится на очень смелые и экстримальные поступки. Ей не нужно прикладывать усилий, что бы продемонстрировать свое обаяние, она всегда остается самой собой и мужчинам это нравится.

Елена

В девушках с именем Елена, мужчин привлекает загадка, которую они раскрывают на протяжении всей совместной жизни. В Елене скрываются тайны характера. По жизни это очень спокойная и умиротворенная девушка. И ей нужен такой же спутник. Ведь будь кто более вспыльчив рядом, эмоции Елены вырвутся на ружу. Совладать с ними будет не сложно, но понадобится приложить некоторые усилия, ведь не забывайте, Елена – девушка загадка.

Олеся

В этой девушке две крайности. На внешность это добрая, спокойная и беззащитная особа. Но внутри это девушка со стойким и сильным характером. Ей ни по чем никакие трудности. Перед тем как открыться человеку, она будет долго его узнавать, только после того как поймет, что полностью может доверять, откроет свою душу. Олеся – очень понимающий и отзывчивый человек, она во многом будет поддерживаться своего избранника. Однако что бы добиться ее расположение – нужно не мало потрудиться.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.