Сколько браков вам предназначено судьбой

Можно сколько угодно говорить, что нумерология — это шарлатанство и обман, но многие люди, пройдя этот тест, узнают себя, свои черты характера, вкусы и предпочтения.

Для того чтобы узнать свою судьбу, следует выполнить несложные расчеты. Для этого понадобится листок бумаги с ручкой или калькулятор.

Для начала необходимо выяснить число судьбы. Потребуется сложить все цифры даты рождения, до тех пор, пока не выйдет однозначное число.

Например, дата вашего рождения 08.06.1993. Далее необходимо сложить все цифры:

8+6+1+9+9+3=36

Полученный двухзначный результат необходимо преобразовать в однозначный, также путем сложения цифр числа:

36 → 3+6=9

Число вашей судьбы — 9

Далее остается узнать, как это число влияет на судьбу человека и его личную жизнь. Оно может рассказать о характере в отношениях и количестве браков.

Число судьбы 1

Однолюбы. Зачастую такие люди создают семью один раз и на всю жизнь. Их характеризует верность и умение поддерживать огонь любви на протяжении всех отношений. Среди этих людей редко встречаются те, кто был в браке больше одного раза.

Число судьбы 2

Люди с этим числом судьбы, как и предыдущие редко меняют партнеров. Они очень скрупулезно походят к выбору спутника жизни, и долго не решаются вступить в официальным брак. Однако, если такой человек решился на предложение, то это означает четкое и продуманное решение, которое гарантирует любовь на всю жизнь.

Число судьбы 3

Такие личности ставят во главу угла саморазвитие и постоянный рост, и партнер у такого человека должен быть под стать ему. Если в отношениях такие пары не будут постоянно развиваться, то они очень быстро надоедают друг другу. Поэтому зачастую люди с числом судьбы 3 имеют множество печатей в паспорте о расторжении и регистрации брака.

Число судьбы 4

Полная противоположность единице. Эти люди находятся в постоянном поиске отношений, не успев разорвать одни отношения, уже вступают в другие. Таким личностям свойственны измены. Брачные союзы у таких людей — дело пяти минут. В одночасье они могут заключить брак — и тут же его разорвать.

Число судьбы 5

Скромность и нерешительность сопровождает этих людей на протяжении всей жизни. Иногда это мешает им, и они могут оставаться одинокими до самой смерти. Однако, если такой человек все же решится на брак, то скорее всего эти отношения будут крепкими.

Число судьбы 6

Рожденные под этой цифрой предпочитают уверенность в отношениях. Они находят свое счастье в семье и детях. Однако иногда судьба не с первого раза преподносит им желанное. Поэтому чаще всего такие люди находят свою удачу во втором браке.

Число судьбы 7

Эти люди полагаются на интуицию. Они находят спутника жизни по зову сердца, и зачастую оно их не подводит. Благодаря этому, они вступают в брак один раз и на всю жизнь.

Число судьбы 8

Человек с этим числом судьбы отличается мечтательностью. В своих мыслях он строит идеальную семью, поэтому к выбору партнера подходит очень тщательно. Судьба видит эти старания, и зачастую награждает его тем, что он искал. Они выбирают любовь один раз и навсегда.

Число судьбы 9

Особы, рожденные под этим числом очень эмоциональны и импульсивны. Они поддаются ярким эмоциям, которые не позволяют подойти к выбору спутника жизни серьезно. По этой причине они нередко ошибаются. Им свойственно заключать брак и разводиться множество раз.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.