Каким знакам зодиака везет в деньгах

Кому везет в материальной сфере, а кто совершенно не умеет обращаться с финансами?

Овнам, говорят гороскопы, везет в мелочах: выигрыш в лотерею, победа в денежном споре, выгодное приобретение, которое другие упустили. Зато — часто. Остальные прелести жизни — скорее, результат трудолюбия. Единственный минус — неумение Овнов копить и откладывать. Вы любите баловать близких и не отказываете себе в удовольствии приобрести желаемое здесь и сейчас. Так что деньги — пришедшие случайно или честно заработанные — утекают сквозь пальцы.

Тельцы с легкостью завязывают контакты с «дойными коровами», благодаря которым улучшают материальное положение: ничего криминального, чистый бизнес, умение произвести впечатление плюс щепотка везения. Деньги на Тельцов сыпятся редко, но метко: за месяцем засухи следует период, когда финансы приходят сразу из нескольких источников. С наличными представители знака так просто не расстаются — подавай гарантии и очевидную необходимость потратиться.

Близнецы умны, образованны и любознательны, так что вполне способны освоить премудрости финансовой грамотности. Правда, знания далеко не всегда помогают им сколотить капитал: представители этого знака меняют решения на ходу и переключаются на другие задачи — так что инвестиции, где требуется вдумчивость и дисциплина, не их конек. С годами Близнецы становятся бережливее и успешнее в деньгах.

Раки редко бывают бедны, хотя фортуна здесь ни при чем. Этим знакам почти не везет в деньгах, но розыгрыши и ставки их и не интересуют — они зарабатывают сами. Отличные стратеги, Раки обеспечивают и себя, и близких, и на сегодня, и на старость. Забота о близких может выйти им и боком: ради дорого человека они способны отодвинуть заработок на второй план и отказаться от выгодных сделок.

Если удача награждает Львов рублем, то по-царски: представители огненной стихии срывают большие куши — порой без усилий с их стороны. Но фортуна не благоволит тем, кто воспринимает ее жесты как нечто само собой разумеющееся, так что следующего подарка судьбы приходится ждать — и долго. А пока везением и не пахнет, Львы способны заработать своим трудом — и столь же быстро потратить деньги на нечто качественное, желанное и, да, очень дорогое.

Девы стремятся к материальному достатку, и судьба дает им такой шанс. Но дорога обычно бывает с препятствиями, на которой терпеливые, но не слишком выносливые представители знака спотыкаются или устают. Взяв свое, Девы тратятся на то, для чего деньги служили целью, и возвращаются к старту. Для финансовой успешности этому знаку не помешает консультант, готовый помочь избежать трудностей.

Весы смотрят на свой на половину заполненный стакан как на полный рог изобилия — и Венера, их планета-покровитель, вознаграждает подопечных за благодарность и оптимизм. Если Весы оказываются в скользкой ситуации, рядом появляется сильная рука, направляющая их на нужный путь. То же самое и в финансовой сфере: если Весы близки к панике из-за материальных проблем, решение появится в самом скором времени.

Хваткие натуры могут добиться состоятельности и без счастливого случая — но он Скорпионам периодически выпадает. Эти ребята, сами того не понимая, оказываются в нужное время и в нужном месте — и снимают сливки. Качества, которые идут на пользу представителям знака, готовность на риск, доля коварства и твердость. Так что если Скорпионы выиграли или заполучили энную сумму, так просто они с ней не расстанутся.

Стрельцы — прирожденные лидеры, продюсеры, артисты и руководители и способны на таких должностях зарабатывать очень прилично. И столь же прилично тратить: промотать месячный заработок за пару дней для них — дело рядовое. А деньги, как известно, любят счет, так что сами в руки к Стрельцам не текут. Представители знака могут их выиграть, будучи людьми азартными, но и столь же быстро с ними расстаться, давая ссуды, а потом и сами залезая в долги.

Козерогам нет равных, когда они управляют чужими активами: из представителей этого знака выходят отличные финансисты и коммерческие руководители, способные привлечь бюджеты и заключать выгодные сделки. Везет ли Козерогам в личных деньгах? Периодами: но находят они всегда больше, чем теряют. А за счет врожденной консервативности и бережливости не остаются на мели.

Увидеть Водолея в солидном плюсе, а через пару недель с пустыми карманами — обычное дело. Представители этого знака — творцы и не любят обременять себя подсчетами и сведением дебета с кредитом: слишком это скучное занятие для прирожденных креативщиков. Их преимущество — развитая интуиция, способная подсказать им, где и как получить выгоду. А пока «финансы поют романсы», Водолеи не расстраиваются, легко перенося сложные периоды.

Любимчиками Фортуны Рыб не назовешь. Да, она иногда делает щедрый жест в их сторону, но тут же берет что-то взамен: получил премию — будь добр потратить ее на ремонт. Чтобы войти в число людей, располагающих материальными благами, Рыбам не хватает настойчивости и трудолюбия: иногда они предпочитают довольствоваться малым. Но и этим малым готовы бескорыстно поделиться с тем, кому нужнее.