Астролог: «Солнце во Льве против знакомств и любви»

Транзит Солнца по знаку Льва с 22 июля по 22 августа пройдёт в сложных условиях, которым хорошо подходит сюжет басни Крылова «Квартет».

Сюжет не нов и вместо осла, козла, мартышки и косолапого мишки тянуть одеяло на себя будут каждая из четырёх наиболее сильных по статусу в этот период планет – Солнце, Марс, Сатурн и Нептун (при поддержке Юпитера). В обстановке полного непонимания друг друга, когда каждая планета в знаке своей обители желает заявить о себе погромче. Но, пожалуй, лишь Солнце и Марс смогут за неделю до конца этого периода создать дуэт и спеться.

Если месяц транзита Солнца по Льву разделить на периоды, (несмотря на фазу новолуния 19.08) период «спевки» Солнца и Марса с 14 по 21 августа можно считать наиболее динамичным, деловым и позитивным для различных практических дел, особенно требующих решительности и оперативности.

Очень неплохо по влиянию планет выглядят 23 и 29 июля (с 10.30 по мск) с крепкими аспектами транзитной Луны в Деве и Стрельце соответственно.

Более проблематичным и конфликтным отрезком, попадающим на фазу полнолуния, явно будет 1-4 августа (полнолуние 3.08). Неблагоприятные связи Солнца с Ураном, Марса с Юпитером и дважды Меркурия с Сатурном и Плутоном образуют довольно мощный блок разногласий и аварийности на всех уровнях – будь то отношения и контакты, идеологические споры, сферы коммуникаций и транспорта. Ещё один кризисный период с 9 по 13 августа, характеризуют противоборства Марса с Плутоном и Меркурия с Ураном. Будьте внимательней на транспорте и в поездках, особенно 9-10 и 13 августа. Это период, как и предыдущий, – не лучшее время для новых знакомств.

Более оптимальные дни для покупок – 23 и 29 июля (с 10.30),15, 20 августа.

Знаки Огня – Лев и Стрелец – получат наибольшее гармоничное влияние от Солнца и Марса, а с 5 августа и от Меркурия, также переходящего в знак Льва.

Представители ещё одного знака Огня – Овны (в первую очередь родившихся во второй половине своего знака) будут в менее выигрышном положении – тройка планет в Козероге (Юпитер, Сатурн и Плутон) по прежнему будут находиться в деструктивных аспектах к первому знаку зодиака, да и Марс в вашем знаке может провоцировать на несдержанность и преждевременные старты.

Довольно гармоничным образом расположатся планеты в это время для Близнецов – они вместе с Львами и Стрельцами возглавят тройку наиболее удачливых знаков. А вот два других представителя стихии Воздух – Весы и Водолеи испытают более противоречивое влияние планет. Обоим знакам важно оберегать сферу партнёрских отношений от конфликтов.

Явно более проблематичной в месяц Льва станет расстановка планет на небосводе для знаков стихии Земли – Козерогов, Дев и Тельцов. Затрачивать больше усилий для достижения результатов придётся и знакам Воды - Ракам, Скорпионам и Рыбам.

Serg Korablev

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