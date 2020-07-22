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Высшие силы защитят 4 знаков зодиака в августе

Слово и Дело2 часа назад
Фото: Слово и Дело

Представители некоторых знаков зодиака в августе окажутся под покровительством высших сил, которые помогут избежать неприятности и неудачи, сообщили астрологи.

Последний месяц лета поможет Овнам раскрыть свой потенциал. Благодаря высшим силам представителям этого знака зодиака сойдут с рук любые авантюры. Кроме того, они могут не беспокоиться в этом месяце о здоровье.

Также в прекрасном положении окажутся Девы. В августе им будет необходимо ощущение новизны. Астрологи посоветовали им забыть об осторожности, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое. Удача будет сопутствовать им на работе и в отношениях.

Еще одними счастливчиками в августе станут Скорпионы. В этом месяце им нужно будет выкладываться в профессиональной сфере. В сжатые сроки представители этого знака зодиака смогут добиться успеха в сложном проекте.

Высшие силы также будут приглядывать за Водолеями. Астрологи посоветовали людям данного знака зодиака отпустить все страхи и направить свой потенциал в нужное русло.

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