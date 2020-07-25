Флиртуйте и знакомьтесь — любовный гороскоп на 27 июля - 2 августа

Любовный гороскоп на неделю 27 июля - 2 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе для влюбленных Овнов наиболее сложен интервал с вечера пятницы по вечер воскресенья. Даже если отношения выяснены, в это время вы способны отреагировать на любое слово партнера рефлекторным агрессивным действием. Самый мягкий и романтичный период – с вечера среды по утро пятницы.

Телец

На этой неделе Тельцам важно быть на одной волне со своими партнерами, зачастую настроенными на риск, авантюру и нарушение всяческих норм. Утрата синхронности вероятнее всего в период уик-энда: вас может вдруг посетить серьезный, практичный и осторожный настрой, несовместимый с настроением пассии.

Близнецы

На этой неделе звезды советуют Близнецам выбирать для свидания вечер среды, четверг или дневное время пятницы. В этот период партнер настроен романтично и лояльно, а вы во всеоружии своей природной привлекательности. При малейшей взаимной симпатии вы охотно закроете глаза на недостатки друг друга.

Рак ‌‌

На этой неделе Раки заметят, что стали меньше ссориться с любимыми. Но до идиллии вам еще далеко и руль не в ваших руках. Если вы дорожите отношениями, избегайте сложностей с вечера пятницы по вечер воскресенья: во-первых. не давайте сами повода для ссор, а во-вторых, не поддавайтесь на провокации.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам и Львам, пребывающим в поиске, на этой неделе желательно поменьше говорить и побольше делать. Не пытайтесь покорить новую пассию своим красноречием: сейчас это явно не ваш козырь. Лучший интервал для романтических встреч и любовных приключений – с вечера среды по утро пятницы.

Дева ‌‌

На этой неделе влюбленные Девы все еще остаются жертвами случая, а также своего или чужого непостоянного настроения. Если вы в чем-то сомневаетесь, отложите окончательный вывод: на следующей неделе жизнь подскажет вам его сама. В постоянных союзах важна честность, лучше не иметь друг от друга тайн.

Весы ‌‌

На этой неделе обстоятельства благоволят личной жизни Весов с вечера среды по утро пятницы. Это наилучший интервал для любовной романтики – например, для совместной вылазки на природу. Уик-энд принесет с собой очередное обострение былых обид и старых счетов, лучше не проводить его вместе и дома.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам придется бороться со своей потребностью быть информированными, она может вылиться в слежку и допрос с пристрастием. Не стоит выпрашивать благодарность за свои услуги: партнер скорее предпочтет обойтись без них, чем платить за отношения с вами «выносом мозга».

Стрелец

На этой неделе влюбленным Стрельцам не стоит пропускать интервал с вечера среды по утро пятницы. Это лучшее время для вашей инициативы (или для красивого ответного хода, если вам дали аванс или бросили поощрение). Легкая неясность в этот период не страшна, она лишь придаст общению больше романтики.

Козерог

На этой неделе самый безопасный для влюбленных Козерогов календарный интервал – с вечера понедельника по вечер вторника. Наиболее критичен уик-энд: он повысит вашу уязвимость, сделает вас заложником собственных желаний и комплексов. С вечера среды по утро пятницы ничего не принимайте всерьез.

Водолей

На этой неделе звезды покровительствуют любовным делам Водолеев с вечера среды по утро пятницы. Выбрав для свидания другое время, вы столкнетесь с гораздо большим числом препятствий, чем в этот мягкий период. Не забывайте подпитывать самолюбие своего партнера вниманием или оригинальными подарками.

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыбам не хватает в отношениях надежности и серьезности. Стоит критичнее отнестись к своим эмоциям в интервале с вечера среды по утро пятницы: в это время чувства непрочны, возможны случайные обольщения. Не цепляйтесь за них, чтобы не спровоцировать волну знакомых бесплодных иллюзий.

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