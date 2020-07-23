Партнер удивит не на шутку — любовный гороскоп на 24 июля

Сегодня могут шокировать подробности о прошлом или поведение второй половинки.

Овен ‌‌

Не стоит сегодня искать сочувствия у любимого человека и жаловаться на неудачи. Звезды подсказывают, что многие Овны добьются уважения второй половинки, если самостоятельно справятся с проблемами. Одинокие Овны найдут друга и возлюбленного в одном лице.

Телец

В этот день, прежде чем ставить последнюю точку в ваших отношениях, поищите причину, по которой вы ссоритесь в последнее время. Возможно, дело в какой-то мелочи или раздражающей привычке партнера. Одиноких Тельцов ждет признание в симпатии со стороны коллеги.

Близнецы

Если вам надоели проблемы и заел быт, не бойтесь открыться любимому человеку. Поделитесь с партнером своими переживаниями и испытаете облегчение. Одинокие Близнецы с радостью откликнутся на предложение представителя противоположного пола провести вместе время.

Рак ‌‌

Текущее положение планет говорит, что в этот день Раки захотят выразить свое отношение любимому человеку. Главное, чтобы в нем отражались все оттенки чувств. Если вы еще в поиске своей любви, помечтайте об образе будущего партнера, но при этом стройте воздушных замков.

Лев ‌‌

В этот день Львам желательно отказаться от консервативного взгляда на любовные отношения и решиться на эксперимент. Вторая половинка с удовольствием поддержит ваши инициативы. Отсутствие комплексов в общении с противоположным полом принесет нужные результаты одиноким Львам.

Дева ‌‌

Не исключено, что настроение любимого человека сегодня будет каким-то подозрительным. Если вторая половинка упрекнет вас в недостатке любви, отнеситесь к этому с добрым юмором. Одиноким Девам день принесет усиление их привлекательности в глазах противоположного пола.

Весы ‌‌

Сегодня вам предстоит выяснить новые интригующие подробности о прошлом вашего любимого человека. Постарайтесь, чтобы эта информация не испортила вам дальнейшие отношения с партнером. Одиноким Весам в этот день желательно не замыкаться в себе.

Скорпион

Если вы не хотите вызвать к себе зависть со стороны недоброжелателей, не стоит рассказывать всем подряд о том, как хорошо складываются ваши отношения с любимым человеком. Одинокие Скорпионы будут стремиться всеми возможными способами избавиться от одиночества.

Стрелец

Звезды обещают, что Стрельцов не разочарует откровенный разговор с любимым человеком. Вполне вероятно, что объект вашей симпатии сделает вам предложение, от которого вы не захотите отказаться. Если вы пока одиноки, следуйте голосу интуиции.

Козерог

Звезды советуют в этот день Козерогам воздержаться от слишком бурных инициатив. Предоставьте возможность событиям идти свободно и естественно. Если вы пока ищите вторую половинку, то постарайтесь лишь намекнуть интересующему вас партнеру о своей симпатии.

Водолей

Если вы боитесь, что любимый человек не захочет вас услышать о ваших переживаниях, то опасения напрасны. Звезды подсказывают, что никогда еще партнер не был настроен к вам так чутко. Одиноким Водолеям в этот день не захочется упускать шанс мимолетной романтической связи.

Рыбы ‌

Звезды подсказывают, что сегодня вы будете переживать из-за небольшой, но крайне значимой для вас потери. Однако вторая половника постарается вам доставить радость и поможет забыть об утрате. Одиноким Рыбам не стоит соглашаться на предложение третьего лица познакомиться с кем-либо.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.