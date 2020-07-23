Хватит плясать на граблях — гороскоп на 24 июля

4-5 лунные сутки. Этот день может начаться с заминки или путаницы, но все быстро придет в норму.

Появится больше определенности в чувствах, ощущениях, любом текущем выборе. Недоразумения прояснятся или утратят смысл: общие идеалы, ценности или незавершенные проекты станут важнее эмоциональных нюансов и несовпадения вкусов в мелочах. Детали, на которых заострила внимание дотошная Луна в Деве, сложатся в четкую картину. Будут расставлены и подтверждены приоритеты. Счастливый случай вероятнее на прочной базе прошлого. Поможет обращение к былым идеалам и ценностям, прежним наставникам, покровителям или защитникам.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам постараться и выполнить все, что от них требуется - пусть даже для этого им придется усмирить свой кипучий темперамент или изменить какой-то привычке. Обстоятельства сами помогут вам, если вы честно стремитесь соблюдать заведенные не вами правила, будете выполнять свой долг, следовать служебной дисциплине, повиноваться врачебным, тренерским и другим предписаниям.

Телец

Тельцам день обещает прояснение любовных, финансовых и других недоразумений. Преодоление сомнений укрепит вашу веру в счастливый финал истории, поможет новому всплеску творчества или романтического вдохновения. Если вы мечтаете провернуть авантюру, звезды советуют сделать это сегодня: вы сможете действовать в согласии со своими базовыми убеждениями и будете избавлены от особо коварных ловушек.

Близнецы

Сегодня личная удача Близнецов ограничена. Если требуется крупный успех или мощная подвижка в долгой истории, придется опираться на внешний ресурс или на подготовленный заранее «запасной аэродром». Может пригодиться содержимое копилки или другой капитал, резервное владение, поддержка семьи. Шансы отвоевать территорию или вернуть вложенное повысит полезная привычка держать в порядке дом и дела.

Рак ‌‌

Сегодня в фаворе у судьбы коммуникабельные, жадные до знаний и почтительные к авторитетам Раки. Именно их звезды вознаградят за любознательность и общительность, а также за уважение, проявленное к людям более сильным, старшим и опытным. Удастся вернуть покровителя, учителя, ценного партнера, наладить связь с юристом или врачом, судебной, научной или духовной инстанцией, зарубежным сообществом.

Лев ‌‌

Львов этот день побуждает к расточительности. Щедрость вполне оправдана, если вы не бросаете средства на ветер, а вкладываете их в базовые ценности или в очевидно полезные вещи, проверенные временем и личным опытом. Например, в комплекс необходимых лекарств или услуг. В этом случае, уместны дополнительные траты. Удачны оптовые закупки по знакомой схеме: мелкие убытки покроет долгосрочная выгода.

Дева ‌‌

Сегодня Девы на удачной волне и легко наверстывают упущенное. Речь не только о исправлении оплошностей в текущих делах, но и о более серьезных сюжетах с долгой предысторией. Обстоятельства дня помогут вам взять реванш в творческой сфере, в любви, учебе, карьере преподавателя, в родительских заботах и усилиях, а также в профессиональной области, если давнее хобби и профессия для вас одно и то же.

Весы ‌‌

Сегодня Весам везет в областях, не связанных с публичностью и оглаской. Например, в семейной жизни, в закрытой части бизнеса, в сфере личного здоровья, быта или благотворительности. Настоящий успех обеспечит внушительная скрытая поддержка, тайный резерв из прошлого или недюжинная внутренняя духовная сила. Амбиции вам лучше на время спрятать. Стоит побыть дома или в уединении, если вы болеете.

Скорпион

Сегодня главная сила Скорпионов в принадлежности к старому клану, где единство рядов обеспечено сходством убеждений. Цементировать такую группу может общий идейный, научный или профессиональный опыт, а также совместное преодоление трудностей в прошлом. Внутри сообщества звезды советуют предпочесть почетный и спокойный ветеранский статус: роль актуального яркого лидера «вытянут» не все Скорпионы.

Стрелец

Сегодня звезды проверяют уровень авторитета, достигнутый Стрельцами - не умозрительный, а практический. Стрельцы, уповавшие на теорию и громкие лозунги, окажутся не у дел или получат от людей чисто символические знаки почтения к себе. Истинное уважение ждет Стрельцов, подтвердивших не только свое духовное лидерство и моральную силу, но также свою материальную или профессиональную состоятельность.

Козерог

Козерогам день придаст уверенности в себе и в исповедуемых ценностях, поможет вернуть рейтинг, личный авторитет и важные привилегии. В сложной ситуации удастся нарастить защитную броню. Помогут старые знания и связи с влиятельными силами, в том числе, иностранными. Многие Козероги будут думать не только о себе, воспользуются правом продвигать свои идеалы или представлять интересы своего клана.

Водолей

Настоящий успех Водолеев сегодня скрыт от посторонних глаз. Даже если ваши победы на виду, их истинный масштаб и подлинное значение понятны лишь избранным и посвященным (учителю, врачу, доверенному лицу). Везение прямо пропорционально сложности задачи: чем длиннее предыстория вопроса, крупнее риски и выше ставки, тем больше у вас надежд на счастливое озарение, подарок судьбы или удачную находку.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы и их визави успешно преодолеют любые заминки. Скрытые сомнения, мелкие симпатии и антипатии будут побеждены более важными обстоятельствами - например, редкой общностью мировоззрений или наличием незавершенного крупного партнерского проекта. Возможен «позитивный прессинг» со стороны авторитетных инстанций, семьи или общих друзей. День удачен для подтверждения обетов и договоренностей.

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