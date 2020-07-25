Деньги уходят на ерунду — финансовый гороскоп на 27 июля - 2 августа

Финансовый гороскоп на неделю 27 июля - 2 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов в течение недели могут существенно вырасти доходы от самых разных вариантов дополнительной подработки. Если у вас есть желание иметь дополнительный доход помимо своей основной работы, то подумайте, что еще вы можете делать на профессиональном уровне. В этом направлении и можно вести поиски. Используйте возможности, предоставляемые интернетом для удаленной подработки на фрилансе. Также можно публиковать объявление на популярных сайтах с предложениями своих услуг. Другим позитивным направлением является оформление к получению причитающихся вам по закону налоговых вычетов, льгот, субсидий и компенсаций. В эти дни укреплению вашей карьеры может способствовать поддержка со стороны влиятельного покровителя. Вместе с тем в конце недели воздержитесь от крупных покупок и обмена валюты – есть риск понести убытки. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от рискованных инвестиций.

Телец

Деловой активности Тельцов на этой неделе может сопутствовать невероятное везение. Часто обстоятельства будут складываться таким образом, что вам не придется особенно напрягаться, чтобы чего-то добиться. Все может складываться как бы само собой. Например, если перед вами стояла трудная задача, требующая больших затрат энергии, то ситуация может поменяться и вам не придется много и тяжело работать. Это хорошее время для использования технических новинок и компьютерных технологий, способных многократно повысить производительность труда. Успешно идут проектно-конструкторские и научно-технические разработки в составе творческой группы единомышленников. Старайтесь обязательно принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках. Вы сможете гармонично вписаться в коллективный процесс и использовать энергию коллектива в своих интересах. Это хорошее время для расширения деловых контактов.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут конвертировать свои финансовые ресурсы в карьерное продвижение и достижение поставленных целей. Это особенно актуально для бизнесменов и руководящих работников. Принимаемые вами управленческие решения могут положительно повлиять на доходность бизнеса. И финансовые инвестиции способны сделать ваш бизнес более развитым и востребованным. При этом важно помнить, что вложения денег должны иметь строго целевые параметры и отвечать вполне конкретным задачам. Отдавайте предпочтение работе в соответствии с планом, графиком. Можно предпринимать шаги по проведению реформ в управлении. Успешно проходят мероприятия по кадровым перестановкам и оптимизации бюджета. Решительно уходите от всего устаревшего, утратившего свою былую эффективность. В конце недели воздержитесь от деловых поездок и знакомств. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности.

Рак ‌‌

Деловая активность типичных Раков на этой неделе может быть связана с активизацией делового партнерства. Возможно, изначально между вами и деловыми партнерами могут возникать противоречия. Однако это не должно вас пугать. Потому что сейчас вы способны добиться компромиссных взаимно-выгодных решений. Немаловажным фактором для успеха может стать укрепление вашей деловой репутации. Вы будете пользоваться доверием партнеров, и это может привести к заключению взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве. Успешно решаются имущественные юридические споры. Вы сможете придти к мировому соглашению и снять с повестки дня все сложные моменты. Также это прекрасное время для работы в сфере услуг. Ваши услуги, равно как и вы сами, будут пользоваться популярностью у клиентов, которые будут давать вам лестные рекомендации. Недостатка в заказчиках у вас не будет, и ваш труд будет в полной мере востребован. В конце недели бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в коллективные проекты.

Лев ‌‌

Львы на этой неделе будут способны на конструктивное сотрудничество в своем трудовом коллективе. Прежде всего, может улучшиться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Рядовые сотрудники компаний будут ощущать поддержку со стороны начальства. И, соответственно, руководящие работники могут полагаться на надежность и исполнительность своих подчиненных. Ваши приказы и распоряжения будут точно исполнены. Также это хорошее время для бизнесменов, инвестирующих деньги в реальный сектор, в техническую модернизацию производственных площадок и мастерских. У вас не будет недостатка в оборотных средствах. Банки проявят готовность к сотрудничеству и могут открыть кредитную линию на выгодных условиях. Успешно могут зарекомендовать себя инженеры, изобретатели и рационализаторы. Ваши технические решения позволят отказаться от некоторых устаревших технологий и выйти на новый уровень производства. В конце недели могут осложниться отношения с начальством. Не пытайтесь вступать в споры, соблюдайте субординацию и исполнительскую дисциплину.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе смогут привнести нечто новое и перспективное в работу в сфере услуг. Дело в том, что у вас сейчас может усилиться творческий потенциал. В любом деле вы будете склонны искать и находить новые интересные решения. Направьте свои усилия на совершенствование методов работы. А при работе в сфере услуг вы можете разработать и применить новые виды услуг, которые будут пользоваться повышенной популярностью у клиентов. Особенно это касается индустрии отдыха, спорта, моды и развлечений. Старайтесь сделать жизнь своих клиентов более радостной и красивой – эти усилия многократно окупятся. Другим позитивным направлением может стать развитие делового партнерского сотрудничества. Успешно проходят переговоры с потенциальными партнерами. Вам могут предложить сотрудничество на очень выгодных условиях. Вместе с тем в конце недели будьте осмотрительнее с точки зрения соблюдения норм закона и служебных инструкций. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки со стороны представителей фискальных властей.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе важно правильно соизмерять свои реальные возможности со стоящими перед вами задачами. Успешно развиваются отношения между начальством и подчиненными. Ориентируйте себя, прежде всего, на получение практического результата и достижения поставленных целей. А для этого важен порядок и четкое следование ранее утвержденному графику. Следите за тем, чтобы ваши обязательства не нарушались и работа выполнялась строго в рамках графика. Наиболее успешно пойдут дела в трудовом коллективе. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег, если столкнетесь с трудностями. Вам всегда придут на помощь, подскажут и научат, особенно если вы недавно работаете и многих тонкостей пока не знаете. Преуспевают офисные служащие, мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей. Также ускоренным темпом могут пойти строительные работы. В конце недели воздержитесь от рискованных финансовых операций, не давайте и не берите денег взаймы.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут склонны к нестандартному и оригинальному поведению. В работе вас будет привлекать все новое, необычное, с чем раньше вам не приходилось сталкиваться. Попробуйте по новому взглянуть на свою прежнюю работу, так, как будто вы впервые ее осваиваете. Такой нарочито отстраненный взгляд позволит увидеть новые нюансы, которые можно попытаться усовершенствовать. Хорошо пойдут дела у представителей творческих профессий: музыкантов, художников, артистов. Бизнесмены преуспеют в проведении рекламных мероприятий по раскрутке проектов. Поступающая вам информация нуждается в творческом осмыслении. Не нужно все принимать на веру. Проверяйте сведения, пока не убедитесь в их достоверности. В этом случае вы сможете повысить эффективность своей деятельности. В конце недели могут осложниться внешние обстоятельства, и вам все труднее станет реализовывать свои намерения. Не вступайте в споры с влиятельными людьми, а также с теми, чье поведение покажется вам неадекватным.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе благоприятное время для наведения порядка в имущественных и финансовых вопросах. Бизнесменам рекомендуется делать инвентаризацию движимой и недвижимой собственности. Чтобы правильно распорядиться своим имуществом, вы должны иметь максимально полное и точное представление об этом самом имуществе. Успешно идет аналитическая работа над отчетной бухгалтерской и статистической документацией. Ресурс недвижимой собственности может стать источником доходов, если вы решите сдать помещения в аренду. Успешно проходят сделки с недвижимостью. Также ускоренным темпом может пойти работа, связанная с ремонтом, строительством, коммунальными услугами и благоустройством территории. Вместе с тем в конце недели могут осложниться отношения с коллегами в трудовом коллективе. Текущие дела могут остановиться из-за несогласованности в распределении обязанностей.

Козерог

У типичных Козерогов эта неделя может стать временем конструктивного диалога с деловыми партнерами. Несмотря на разные подходы к решению вопросов, необходимо продолжать обсуждать их с целью поиска компромиссных решений. При взаимном интересе в сотрудничестве вам не составит труда найти взаимовыгодные формулы. Это прекрасное время для расширения и укрепления деловых связей. Если вам не хватает компетенции для решения какого-либо актуального вопроса, то можно обратиться за помощью к вашим деловым связям. Обязательно найдутся именно те люди, которые смогут вам помочь. А если таковых не было, то вы сможете познакомиться с нужными людьми, которые окажутся компетентными. В эти дни ваши интеллектуальные способности усилятся вместе с вашей коммуникабельностью. Успешно пойдут контакты, поездки, торговые сделки. В конце недели воздержитесь от финансовых заимствований и спекулятивных закупок оптовых партий товаров. Операции по обмену валюты могут оказаться убыточными.

Водолей

Водолеям на этой неделе сопутствует удача в деньгах. На вашей основной работе могут существенно вырасти доходы. Во многом это может быть связано с повышением уровня профессионального мастерства. Также вам могут поступать очень выгодные заказы, на выполнение которых не будет требоваться прилагать много времени и усилий. Не исключено, что работодатель повысит тарифы на оплату вашей работы. Кроме основной работы вас могут привлекать на дополнительную подработку во внеурочное время на замену заболевших коллег. Все это в сумме и может принести вам рост доходов. Эта неделя благоприятствует принятию финансовых решений, касающихся покупок. Купленные товары могут отличаться хорошим соотношением цены и качества. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в техническую модернизацию. В конце недели могут осложниться партнерские отношения. Воздержитесь от заключения договоров на аренду.

Рыбы ‌‌

На этой неделе типичные Рыбы могут получить возможность реализовать свои самые смелые намерения. Успешно идет работа по составлению бизнес плана. Усиливается ваша интуиция, может проявиться дар предвидения. В результате вы будете способны обойти ситуации с возможными неприятностями. Активнее включайтесь в коллективный процесс. Вы сможете оказать влияние на принимаемые в коллективе решения во время проведения собраний, совещаний, планерок. Проявят себя инициаторы создания акционерных обществ. Вы сможете найти и привлечь к своим проектам инвесторов. Также это хорошее время для рекламной раскрутки проектов. При этом важно не выпускать инициативу из своих рук и прислушиваться к подсказкам интуиции. Используйте новые возможности и обстоятельства в своих интересах. В конце недели берегите нервную систему от стрессовых ситуаций. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы. Не исключены технические сбои.

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