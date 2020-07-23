Уберите кредитки подальше — финансовый гороскоп на 24 июля

Сегодня стоит забыть о кредитных картах. Расплачивайтесь только наличными.

Овен ‌‌

В этот день Овны могут столкнуться с осложнениями при партнерском сотрудничестве. Люди, с которыми вам придется иметь дело, могут вести себя ненадежно, часто меняя мнения и решения. В результате, договоренности могут остаться неисполненными. Категорически нежелательно подписывать соглашения о сотрудничестве.

Телец

Тельцам требуется объективная оценка людей и ситуации. Постарайтесь оценивать коллег не по их личным качествам, а, прежде всего, по профессиональным качествам. Личные же симпатии и антипатии сейчас лучше оставить при себе и не выказывать их никак. В противном случае вам трудно будет найти общий язык с коллегами.

Близнецы

У Близнецов неблагоприятный день для проведения рекламных мероприятий, заключения спекулятивных сделок, обмена валюты и публикации (рассылки) резюме. Отдавайте предпочтение традиционной деятельности и текущим делам. Не следует ничего усовершенствовать. Воздержитесь от финансовых спекуляций и обмена валюты.

Рак ‌‌

Если Ракам требуется завершить какую-то работу или проект, то сегодня это будет проблематично сделать. Вы можете столкнуться с неожиданными осложнениями. Также условия труда на вашем рабочем месте могут ухудшиться. Вместе с тем, основные сложности будут у вас в первой половине дня. А в конце дня вы сможете выполнить то, что хотели.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов неблагоприятный день для деловых контактов и договоренностей. В наибольшей степени это может затронуть тех, кому по своим профессиональным обязанностям приходится часто контактировать с разными людьми: водители транспорта, торговцы, консультанты. Воздержитесь от заключения торговых сделок.

Дева ‌‌

У Дев хороший день для обращения к начальству с просьбами поучаствовать в ваших расходах на проезд, питание или лечение. Вам могут пойти навстречу и оказать материальную помощь в виде определенных льгот. Вместе с тем, это не лучшее время для расходования собственных финансовых ресурсов. Покупки могут оказаться неудачными.

Весы ‌‌

Сегодня у типичных Весов пока не время начинать запускать новые проекты. Отдавайте предпочтение тем делам, на решение которых не требуется много времени. В целом в этот день может быть много суетных мелких дел. Сегодня вы вряд ли не сможете продуктивно трудиться в тех делах, которые требуют усидчивости и углубленной проработки.

Скорпион

Если у Скорпионов нет внутренней убежденности в правильности тех или иных своих намерений, то значит пока не стоит торопиться действовать. Сейчас время однозначных действий и решений. Делать что-либо наполовину – значит, ничего не делать вовсе. Руководящие работники могут отменить некоторые свои прежние решения, если осознали их ошибочность.

Стрелец

Сегодня работа Стрельцов может стать намного продуктивнее, если вы будете внимательнее прислушиваться к мнению клиентов или деловых партнеров. Делая свое поведение более гибким и уступчивым, вы скорее добьетесь своей цели. Нежелательно заниматься краткосрочным планированием. Ожидаемая выплата денежной премии может так и не состояться.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не пересекаться с начальством. В случае если без контакта с начальством обойтись нельзя, старайтесь спокойно выслушивать все, что вам скажут, и эмоционально не включайтесь в ситуацию. В противном случае на резкие замечания в свой адрес вы можете ответить тем же и повредить своей работе. Вам будет сложнее добиться поставленных целей.

Водолей

В первой половине дня у Водолеев будет неблагоприятное время для деловых контактов и поездок. Встречи если и будут проходить, но во многом впустую, без серьезных последствий для дела. Вторая половина дня благоприятствует работникам сферы услуг, туристическому, рекламному и издательскому бизнесу. Это время повышения квалификации за счет приобретения новых знаний.

Рыбы ‌‌

Рыбам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от проведения банковских платежей и расчетов за покупки кредитными картами. Это не лучшее время для инвестиций в коллективные проекты. Во второй половине дня старайтесь непременно довести до конца начатые дела, и не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня.

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