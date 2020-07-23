Заговор на соль – читать в пятницу

Соль – это тот продукт, который можно найти в каждом доме.

Но далеко не все знают, что она, благодаря своей кристаллической структуре, является энергетическим носителем информации и поэтому с давних времен используется для проведения различных магических обрядов. Это всегда – белая магия. Заговор на соль, особенно проведенный в пятницу, может поставить защиту от негатива, а также привлечь любовь, деньги и удачу. Для проведения обряда подойдет любая соль, главное, чтобы она была белая и без примесей. Особой подготовки не требуется, но важно учесть несколько важных правил.

1. Четко сформулируйте цель или желание. Если вы загадаете неисполнимое, вы рискуете не просто тем, что желаемое не исполнится. Оно может вернуться бумерангом в виде череды неудач.

2. Все обряды с солью в пятницу необходимо держать в тайне даже от близких.

3. Ритуал необходимо проводить в одиночестве и в тишине.

4. Использовать обязательно новую пачку соли.

5. Желательно проводить ритуал на растущей Луне.

6. Перед началом ритуала обязательно прислушайтесь к внутреннему настрою: его успех зависит от вашей уверенности и внутренней энергии.

7. Текст наговора произносите четко, громко и уверенно, чтобы энергетический посыл достиг высших сил.

Заговор на соль по пятницам наиболее благоприятен, потому что существует древняя примета: если обновить солонку в пятницу и наполнить ее доверху – это принесет в дом удачу, благополучие и улучшит здоровье. В момент замены соли нужно читать следующий заговор: «Где солюшка, там и хлебушек, а где они вместе – там достаток. Кто в этом доме живет, тот и здравие, и благополучие имеет. Пятница-Параскева заговор провела, да в действие его привела».

Заговор на деньги лучше производить ночью на растущей Луне, поставив открытую пачку соли на окно и сказав: «Царица ночи – Луна растет и сил набирается, а соль моя ее энергией питается. Как Луна будет быстро расти, так и мои запасы денег увеличиваться». После этого пачку оставить на окне до утра и дальше использовать как обычную соль.

Заговор на соль на любовь мужчины сработает даже при условии, что его чувства к вам начали остывать. Для лучшего эффекта стоит взять соль и перец в одинаковых пропорциях (понемногу), добавить в любое приготовляемое блюдо и проговорить над ним: «Еду варила, соль-перец положила. (Имя мужчины) будешь со мной, не уйдешь к другой. Аминь».

Используйте бытовую магию с пятничной солью и будьте счастливы.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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