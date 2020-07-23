10 признаков сверхчувствительности

Люди говорят, что вы слишком эмоциональны и принимаете все близко к сердцу?

Не надо думать, что с вами что-то не так. Возможно, вы относитесь к тем, кого называют «сверхчувствительными». Все дело в том, что это ваше личное восприятие реальности и по-другому жить вам тяжело. В психологии такое явление считается вполне нормальным и существуют характерные признаки, которые помогают выявить сверхчувствительных людей.

1. Чувствительность на 100%

Пожалуй, это самая важная отличительная черта таких людей. Их мозг работает иначе и как будто ловит все чувствительные волны. Именно поэтому они воспринимают всю информацию очень серьезно и как бы пропускают полностью через себя. Эмоции таких людей очень яркие и практически ощутимые.

2. Высокий уровень интуиции

Часто сверхчувствительные люди могут определить, что с их близкими что-то не так. От них невозможно скрыть переживания. Они как будто читают людей насквозь. Все потому, что их чувствительный канал очень хорошо настроен и способен уловить любые, даже минимальные, изменения.

3. Самостоятельность

Сверхчувствительные люди не любят командные занятия. Лучше всего они учатся/работают в одиночестве. Они способны быстро разобраться в чем-то новом самостоятельно.

4. Лесть во благо

Честно говоря, это трудно назвать лестью, но у таких людей есть важный пункт – они хотят всегда всем нравится. Но это не потому, что у них завышенная самооценка. Дело в другом – они хотят, чтобы всем вокруг было хорошо. Им страшно представить, что они могут причинить кому-то боль. Негативные эмоции разрушают их чувствительность. Именно поэтому они очень обходительны со всеми и часто помогают людям.

5. Наблюдательность

Мозг сверхчувствительных людей работает как сканер. Он считывает всю информацию, замечает даже незначительные нюансы, которые, к слову, в их жизни являются важными. Таких людей невозможно обмануть, так как они легко почувствуют поддельные эмоции.

6. Перфекционизм

Кто-то может подумать, что это слишком, но такова натура сверхчувствительных людей. Перфекционизм буквально течет в их венах и заставляет делать все идеально. Для них это важно, так как они пытаются соблюсти баланс в жизни, а также избежать деструкций любого вида.

7. Эмоции на ладони

Уровень чувствительности таких людей настолько велик, что им трудно, а порой даже не хочется, сдерживать себя. Если такой человек захотел плакать, он это сделает. Сверхчувствительные люди считают это естественным и не стыдятся своих реакций.

8. Запрет на крик

Вряд ли вообще кому-то нравится, когда на него кричат. В случае со сверхчувствительными людьми все кардинальнее – они этого не переносят. Резкие звуки вообще их пугают. Они предпочитают спокойствие. Крики только блокируют восприятие ситуации.

9. Бесконечное творчество

Такие люди постоянно находятся в творческом шторме. К ним поступает так много информации, что они моментально преобразуют ее в какой-либо креативный процесс. Более того, мозг сверхчувствительных людей может работать на нескольких уровнях сразу, именно поэтому зачастую они увлекаются несколькими вещами.

10. Впереди всех

Для сверхчувствительных людей «тренды» – это всего лишь слово. Дело в том, что их уровень чувствительности позволяет им предугадывать тенденции. Интуиция помогает им быть впереди всех. Именно поэтому многие не могут до конца оценить их вкусы, а иногда и вовсе не понимают. Конечно, до тех пор пока сами не попадают под волну «трендов». Тем временем сверхчувствительные люди уже открывают новые двери.

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