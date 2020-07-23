Психолог: «Есть женщины, которых не бросают мужчины»

Наверно, вы неоднократно обращали внимание, что есть женщины, которым как будто бы хронически не везет в любви: их обманывают, бросают, оставляют ни с чем.

А также есть и другие – у которых все складывается, все от них без ума, и вообще они сами могут вертеть мужчинами, как хотят. И, что самое интересное – физическая красота здесь может не играть никакой роли! Красавица может оказаться брошенной, а та, что имеет довольно заурядную внешность, не знает отбоя от поклонников и кавалеров. Что же тут происходит?

Разумеется, мужчины, так же, как и весь мир вокруг, подсознательно реагируют на внутреннюю программу, с которой живет женщина. Именно ее они «считывают» при знакомстве, а не ту маску, которую пытается на себя одеть человек. Поэтому, если хочется быть той, от которой сложно уйти, для начала нужно разобраться с тем, что происходит в собственной душе.

Если в душе нет уверенности в том, что я – прекрасна и достойна самого лучшего (речь идет о настоящей уверенности, которую не стоит путать с самоуверенностью), можно не тратить время на ожидания прекрасного принца. Он не придет. Придет прямо противоположный персонаж – считавший неуверенность, плохое отношение к себе, ощущение себя недостойной. И поведет себя ровно по этому сценарию: будет обманывать, обесценивать, давать ложные надежды и обещания.

Также большое значение имеет энергия. Если женщина бодра, полна сил, у нее много желаний и ей хочется творить, она, конечно же, притягивает. А если она опустошена, расстроена, подавлена, зла – она отталкивает. Ведь ее состояние заразительно! Поэтому можно разобраться с тем, что вызывает потерю энергии и негативные эмоции, а после удивиться тому, как может поменяться ситуация вокруг и само окружение.

Кстати, бывает важным разобраться с тем, какую роль женщина играет в отношениях. Часто она берет на себя роль «мамочки» – слишком сильно заботится или контролирует и, что неудивительно, мужчина покидает ее, ведь «мама» все простит. Да, и с ролью «дочки» тоже не стоит заигрываться, рано или поздно мужчина может захотеться равенства, а не

покровительства.

Диана Сабитова

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