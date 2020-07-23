Астролог дала совет, как хорошо отдохнуть за 2 дня

По мнению эксперта, установка граждан: сначала много работать, а потом получить на отдыхе сразу все, приводит к стрессу организма и профессиональному выгоранию.

Астролог уверена, что даже за пару дней можно как следует расслабиться, если отдыхать сразу на «на трех уровнях»: телом, эмоциями и умом. Чтобы отдохнуло тело, нужно заниматься тем, что приятно для органов чувств. Можно выбрать массаж, песочную терапию, лепку, рисование. Вторым важным показателем отдыха являются новые эмоции. Эксперт советуют заранее составить список того, чем бы вы хотели впечатлиться.

— И при появлении свободного времени вы не будете мучиться в догадках, что же поделать. Составлять такой список занятие само по себе приятное. И в нужный момент он вас выручит и сэкономит время, — уверена Ваганова.

Третья составляющая хорошего отдыха, это новые знания. Важно изучать новую информацию, не связанную с профессиональной деятельностью. Главный же совет от астролога — научиться получать удовольствие и радость от жизни. Тогда для восстановления и отдыха будет достаточно даже двух дней.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс составил портреты туристов, притягивающих мошенников на отдыхе. По словам психолога, такие люди делятся на два типа. Первая категория — это люди растерянные, неуверенные в себе.

— По внешним признакам такой человек часто озирается, идет неровно, голова в плечи втянута, у него бегает взгляд и нервная улыбка. Психологический аспект таких расстроенных людей — это люди, которые не умеют говорить «нет», — уточнил Хорс.

Вторая часть людей, к которой пристают мошенники, это крайне уверенные в себе отдыхающие. По мнению эксперта, обе категории туристов хотят быть хорошими для всех, что привлекает нечистоплотных людей. Важно сохранять в себе середину, в меру сомневается, и в меру быть уверенным, и тогда мошенники не тронут.

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