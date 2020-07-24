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3 знаки зодиака, которым нельзя делать «пластику»

Говорит Уфа1 час назад
Фото: Говорит Уфа

Астрологи рассказали, кому стоит воздержаться от услуг пластического хирурга, чтобы не навредить своей внешности.

Рыба

Представители знака из-за внутренней неуверенности нередко ищут изъяны, при этом активно с ними борются. На первых порах в ход идет косметика, после уколы, а иногда все заканчивается обращением к хирургам. Астрологи отмечают, что Рыбы крайне доверчивы, они могут лечь под нож даже к неопытному специалисту. Операции по изменению внешности для них проходят не всегда гладко. И потом, глядя на свою внешность, они часто впадают в депрессию. Астрологи советуют не заходить слишком далеко и ограничиться только косметологией.

Дева

Представители знака не желают работать над собой и своим телом. Набрав лишний вес, они не спешат в тренажерный зал, а сразу идут на липосакцию или моделирование тела. Операция не дает длительных результатов, ведь нужно придерживаться правильного рациона питания и регулярно занимать спортом. Астрологи поясняют, что пластические операции — не выход. И советуют Девам научиться бороться со своей ленью.

Козерог

Представители знака отличаются мнительностью. Они готовы поменять в своей внешности все. При этом им бывает трудно остановиться. Желая увеличить грудь, нередко они доходят до самых невероятных размеров. Делая подтяжку, они практически готовы натянуть глаза на лоб. Кроме того, на них не действуют никакие уговоры близких и даже специалистов. У Козерогов свое мнение о красоте. Астрологи советуют не впадать в крайности.

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