Почему опасно передаривать подарки

Если вас спросят о подарках, которые в итоге оказались безделушкой, вы наверняка вспомните десятки предметов, пылящихся на одной из полок в шкафу.

К сожалению, у многих людей не принято спрашивать о том, что их друзья, знакомые или коллеги хотят получить на праздник. Из-за этого в домах и появляются безделушки, которые некуда деть. Так начала существовать традиция передаривания подарков, когда ненужную вещь вы преподносите другому человеку, в надежде, что она ему пригодится. На самом деле, так делать нельзя.

Суеверие о том, что нельзя передаривать подарки, появилось еще в древности. Предки делали их своими руками для конкретного человека, вкладывали душу и положительную энергию.

Так, если человек отдавал такую вещь кому-то другому, все, что ему пожелали вместе с подарком, от него уходит. Кроме того, он может навлечь на себя беду, так как некоторые предметы становились талисманами и оберегами. Страдал и тот, кому передарили предмет. Так как он предназначался не для него, она не приносила ему добра и удачи.

Современные экстрасенсы согласны с традициями предков. Некоторые утверждают, что вместе с подарками на праздник человек получает внимание от высших сил. Так, они остаются с ним на определенное время и помогают в разных сферах жизни. Если человек отказывается от подарка, значит, ему не нужна помощь сверхъестественного, а вместе с ней удача, достаток и благополучие.

При этом, существуют категории подарков, которые можно отдавать другим людям. К ним относятся семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение. Так, человек отдает важную вещь своему родственнику, чтобы она оберегала его род. Можно передаривать и те вещи, которые были куплены в спешке человеком ради того, чтобы прийти не с пустыми руками. Они не несут энергетической ценности, поэтому не создадут опасности.

Алевтина Кузнецова

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