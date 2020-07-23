3 знака зодиака, которые соблазнят кого угодно

Клеопатра, Казанова, Дон Жуан... В истории человечества достаточно персонажей, которые прославились своей несокрушимой притягательностью.

А существуют ли такие Великие Соблазнители сегодня? Астрологи утверждают — да, существуют. И прямо сейчас они могут находиться рядом с вами! Под какими зодиакальными знаками рождаются те, перед чьим обаянием невозможно устоять?

Ох уж это обаяние одиозной личности! Природа наделила Скорпионов поистине невообразимой сексуальностью, от которой теряют головы даже самые неприступные из нас. Кроме того, они отлично знают и понимают людей — их нужды, страхи и желания. Конечно же, искусные манипуляторы скорпионьего рода-племени частенько пользуются своими талантами, дабы соблазнить и увлечь. Задушевные разговоры, понимающий взгляд, невероятная чувственность, сквозящая в каждом слове... Ну, как тут устоять?!

Если в вашу жизнь ворвался Стрелец, знайте — сопротивление бесполезно. Олицетворение мужества и силы, он готов грудью (широкой и мускулистой) защищать вас от всех напастей. Жизненная энергия Стрельца, бьющая ключом, тоже ведь тот еще афродизиак! А если добавить, что Стрельцы, как правило, очень следят за своей физической формой и отменно выглядят что в деловом костюме, что в неформальном "прикиде"... Всё, дамы, сдавайте позиции.

Царь, просто Царь. Каждый Лев, независимо от своего происхождения, производит стойкое впечатление представителя королевских кровей. Рожденные под этим знаком пленяют с первого взгляда поистине венценосной статью, уверенностью в себе, благородством и галантностью. А уж если Лев положил на вас свой царский глаз — пиши пропало. Он закружит вас с вихре своего обаяния, засыплет комплиментами и заставит почувствовать себя настоящей принцессой. И как тут прикажете не влюбиться?!

Данная статья подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Автор рассчитывает на ваше понимание и чувство юмора.

Когда замуж? Отвечает таролог

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