5 невыдуманных историй спасения людей ангелами

Истории людей, столкнувшихся с удивительной помощью ангелов, заставят поверить в их существование даже скептиков.
4-летний ребенок находился в больнице с 4-часовой операцией, с ним была только мама, а папы не было, потому что взрослые переживали тяжелые времена и брак рушился. Когда женщина вошла в приемную, ей бросилась в глаза пожилая дама, вязавшая одеяло, на котором были написаны слова из «молитвы о безмятежности». Эти слова звучали так: «Боже, даруй мне спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы знать разницу» Пожилая дама подошла к матери ребенка, находившегося в операционной, и взяв ее за руку начала молиться. Когда женщина спросила для кого она вяжет одеяло, пожилая дама ответила, что Бог покажет ей, кому оно понадобится. Вскоре мать вызвали в палату для выздоравливающих, ее маленький сын был в полном порядке. Пожилая дама отдала одеяло матери и сказала, что теперь она знает, для кого она его вязала. Этим одеялом мать до сих пор каждую ночь укрывает своего маленького мальчика.
Молодой человек направлялся домой к своим детям, в какое-то мгновение он почувствовал, что уже летел по воздуху на своем Форде. Этот полет невозможно было контролировать. Когда машина приземлилась, она выглядела так, будто ее поставил кран — четко и ровно. Молодой человек был зажат в канаве со всех сторон и не было места и возможности хоть как-то выбраться. И вдруг он почувствовал внешнюю силу, как будто кто-то невидимый поднял его из канавы. В какое-то мгновенье он увидел высокого человека, весь вид которого говорил о спокойствии и безмятежности. И эта безмятежность растворилась в пострадавшем. Очнулся он лежа на траве, этого человека больше он не видел.
Религиозное мировоззрение не отличало эту семью от других семей. Однажды вечером, когда мама стала укладывать своего сына спать, она услышала из его уст рассказ о том, что накануне вечером Иисус привел к нему прекрасного ангела с большими крыльями. Этот ангел пел мальчику песни до тех пор, пока он не заснул. Затем Иисус вернулся и забрал с собой ангела. С тех пор мой мальчик стал одержим Иисусом и ангелами. Он часто молится Ангелу и молится, чтобы Иисус вернулся.
Дедушка со своим 15-летним внуком развешивали объявления о продаже гаражей в соседних кварталах. В тот момент, когда они сели в машину, чтобы поехать домой, в одно мгновение ока они увидели вспышку и огромные белые ангельские крылья, охватывающие лобовое стекло. После испуга они осознали, что это были крылья ангела, они были такими красивыми, огромными и блестящими. И исчезли так же быстро как и появились.
Эту история случилась с одним мужчиной, когда ему было около 7 лет. Он был один дома со своим племянником, которому в то время было 3 года. Они играли в дальней комнате, когда в какой-то момент что-то напугало их. Сильно испугавшись, мальчики начали кричать, плакать и бросились к выходу. Перед дверью они увидели крошечный шар сияющего белого света, парящий прямо над входной дверью. Внезапно шар стал увеличиваться в размерах. По воспоминаниям мужчины, им показалось, что они оказались внутри этого света. Это был самый чистый, самый красивый, самый мягкий свет на свете. И сейчас, уже будучи взрослым, он не может забыть этот свет, и его не покидает ощущение, что кто-то всегда рядом находится с ним и не покидает ни на секунду.
Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.