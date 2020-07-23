5 невыдуманных историй спасения людей ангелами

Истории людей, столкнувшихся с удивительной помощью ангелов, заставят поверить в их существование даже скептиков.

1. Одеяло от Ангела

4-летний ребенок находился в больнице с 4-часовой операцией, с ним была только мама, а папы не было, потому что взрослые переживали тяжелые времена и брак рушился. Когда женщина вошла в приемную, ей бросилась в глаза пожилая дама, вязавшая одеяло, на котором были написаны слова из «молитвы о безмятежности». Эти слова звучали так: «Боже, даруй мне спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы знать разницу» Пожилая дама подошла к матери ребенка, находившегося в операционной, и взяв ее за руку начала молиться. Когда женщина спросила для кого она вяжет одеяло, пожилая дама ответила, что Бог покажет ей, кому оно понадобится. Вскоре мать вызвали в палату для выздоравливающих, ее маленький сын был в полном порядке. Пожилая дама отдала одеяло матери и сказала, что теперь она знает, для кого она его вязала. Этим одеялом мать до сих пор каждую ночь укрывает своего маленького мальчика.

2. Сила Ангела

Молодой человек направлялся домой к своим детям, в какое-то мгновение он почувствовал, что уже летел по воздуху на своем Форде. Этот полет невозможно было контролировать. Когда машина приземлилась, она выглядела так, будто ее поставил кран — четко и ровно. Молодой человек был зажат в канаве со всех сторон и не было места и возможности хоть как-то выбраться. И вдруг он почувствовал внешнюю силу, как будто кто-то невидимый поднял его из канавы. В какое-то мгновенье он увидел высокого человека, весь вид которого говорил о спокойствии и безмятежности. И эта безмятежность растворилась в пострадавшем. Очнулся он лежа на траве, этого человека больше он не видел.

3. Мой сын и его Ангел

Религиозное мировоззрение не отличало эту семью от других семей. Однажды вечером, когда мама стала укладывать своего сына спать, она услышала из его уст рассказ о том, что накануне вечером Иисус привел к нему прекрасного ангела с большими крыльями. Этот ангел пел мальчику песни до тех пор, пока он не заснул. Затем Иисус вернулся и забрал с собой ангела. С тех пор мой мальчик стал одержим Иисусом и ангелами. Он часто молится Ангелу и молится, чтобы Иисус вернулся.

4. Среди нас есть Ангелы

Дедушка со своим 15-летним внуком развешивали объявления о продаже гаражей в соседних кварталах. В тот момент, когда они сели в машину, чтобы поехать домой, в одно мгновение ока они увидели вспышку и огромные белые ангельские крылья, охватывающие лобовое стекло. После испуга они осознали, что это были крылья ангела, они были такими красивыми, огромными и блестящими. И исчезли так же быстро как и появились.

5. Ангел ночью

Эту история случилась с одним мужчиной, когда ему было около 7 лет. Он был один дома со своим племянником, которому в то время было 3 года. Они играли в дальней комнате, когда в какой-то момент что-то напугало их. Сильно испугавшись, мальчики начали кричать, плакать и бросились к выходу. Перед дверью они увидели крошечный шар сияющего белого света, парящий прямо над входной дверью. Внезапно шар стал увеличиваться в размерах. По воспоминаниям мужчины, им показалось, что они оказались внутри этого света. Это был самый чистый, самый красивый, самый мягкий свет на свете. И сейчас, уже будучи взрослым, он не может забыть этот свет, и его не покидает ощущение, что кто-то всегда рядом находится с ним и не покидает ни на секунду.

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