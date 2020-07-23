4 знака зодиака, которые не умеют сочувствовать

Каждый из нас сталкивался с такими людьми, которых не трогает чужое горе, они совершенно не сочувствуют другим и могут спокойно пройти мимо, не оказав никакой помощи, в случае необходимости.

Астрологи объясняют такое поведение влиянием звезд. Четыре знака зодиака обладают качествами, которые, скорее всего, характеризуют их как бессердечных и неэмоциональных людей. Кто же они?

Этих людей характеризует целеустремленность, постоянное движение вперед. Стрельцы готовы идти по головам для достижения своей мечты. Обычно они ведут себя слишком напыщенно и высокомерно, – это, пожалуй, главный их недостаток.

Многие замечали, что при общении со Стрельцом приходится выслушивать только рассказы о нем самом. Он рассказывает, чего достиг, как живет, и в редком случае может спросить о том, а как же дела у вас?

Раки – очень нежные создания, они эмоциональные, восприимчивые люди, хотя часто страдают перепадами настроения. Удивительно, что мы видим их в списке бессердечных знаков.

Однако некоторые представители этого знака могут быть именно такими. К этому может привести то, что некоторым Раком по мере своей деятельности приходится сталкиваться со множеством несчастных случаев, обидами, горем других. В таких случаях в целях самозащиты Раки становятся равнодушными к чужому горю.

Раков постоянно бросает в крайности. Они должны найти какую-то золотую середину. Не быть слишком чувствительными и не стать слишком жестокими.

Водолей в зодиакальном круге самый равнодушный знак. Человек-бунтарь, дикарь, он одновременно является трудолюбивой и высокоинтеллектуальной личностью.

В области чувств у Водолея все довольно странно: у окружающих может создаться ощущение, что Водолей совсем ничего не чувствует и действует только по логике и уму, но никак не по зову сердца.

Страстный человек, однако, внутренние составляющие характера заставляют его быть достаточно агрессивным. Если Скорпиона обидеть, он станет довольно таки жестоким и не остановится, пока не отомстит. Он будет выискивать самые незащищенные места у своего противника и обязательно нанесет удар в самый неожиданный момент, при этом не испытает ни малейшего к вам сочувствия.

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