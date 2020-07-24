8 примет о любви и замужестве

Как к вам относится возлюбленный? Ожидает ли вас совместное будущее? Как выйти удачно замуж? На эти и прочие вопросы, касаемо отношений, ищут ответы веками.

Известно немало примет и суеверий на эту тему. Публикуем наиболее известные из них.

Приметы к появлению суженого

Приятную встречу с будущим избранником сулят приятные запахи. Бытует мнение, если девушка начинает ощущать приятные ароматы, ее ожидает любовь.

Также о новом знакомство говорит желание преобразить себя, обновить гардероб, сделать новую стрижку.

Согласно приметам, скорое замужество сулят яркие сны, в которых присутствуют цветы, рыба, парные вещи.

Хорошей приметой для свободных девушек является потеря кольца или сережки. Такой знак предвещает появление суженного.

Приметы для влюбленных

Известно, что возлюбленным не стоит вместе фотографировать, так как это может привести к расставанию.

Согласно поверьям, влюбленным нельзя встречаться на перекрестках или мостах. Такая пара будет ссориться и в скором времени распадется.

Плохой приметой считаются поцелуи на лестнице. Издавна верили, что ступени характеризуют путь. Так у каждого из возлюбленных он будет свой.

Старые люди уверены, что особой осторожностью стоит делать подарки. Не нужно дарить избраннику нож, перчатки, часы, это может стать причиной конфликта и даже расставания.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.