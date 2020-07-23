Женщины по знаку зодиака с золотым характером

Каждый мужчина мечтает встретить спутницу жизни, которая будет любящей женой и заботливой матерью, с которой будет существовать полное взаимопонимание.

Однако считается, что обладательницы такого золотого характера встречаются только в сказках. Астрологи опровергли это мнение, вычислив знаки зодиака, среди которых существует большая вероятность найти такую женщину.

Женщина-Телец всю свою активность направляет на обустройство семейного гнезда. Она – настоящая хозяйка и никогда не сидит без дела: дом содержится в порядке, бюджет тратится с умом, дети ухожены. К мужу она относится с большим уважением и старается делать все возможное, чтобы ему было комфортно. Телец очень гостеприимный знак: она любит и умеет принимать гостей. Если же она молода и еще не обзавелась семьей, то вокруг нее всегда много поклонников и друзей, потому что женщина-Телец всегда позитивна, легка на подъем и с ней приятно общаться. В сложной ситуации она всегда придет на помощь, не дожидаясь, пока ее попросят.

Женщина-Рыбы обладает спокойным характером. Она добрая, понимающая и предпочитает уступить в споре, а не идти на конфликт. В отношениях с мужчиной ей свойственно предвосхищать его желания и прощать даже весьма негативные поступки. Рыбы – нежные и любящие матери, которые интуитивно чувствуют, что нужно детям и стараются сделать детство своих отпрысков максимально счастливым. Они вкладывают много сил в воспитание и образование, всегда готовы выслушать и поддержать. Обладая сильной эмпатией, Рыбы всегда стараются помочь нуждающимся, причем не только материально.

Женщина-Дева – перфекционистка во всем: над своим характером она работает всю жизнь и, как в любой сфере, стремится к идеалу. Она надежная и верная подруга и жена, которая периодически бывает строга, но обязательно справедлива. Дева честна в любых отношениях и максимально вкладывает в них силы и душу. На нее можно рассчитывать в любых обстоятельствах: она не потребует ничего взамен и не станет попрекать доставленными неудобствами. Хозяйство Дева содержит в идеальном порядке, уделяет много времени занятиям с детьми и является надежной поддержкой для всех членов семьи.

Если среди ваших близких есть женщины с золотым характером из нашего списка, вам очень повезло – берегите их.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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