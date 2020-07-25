Назад в прошлое — любовный гороскоп на 25 июля

Сегодня вам придется окунуться в ностальгию. Не утоните.

Овен ‌‌

Не исключено, что любимый человек столкнется с вашей бывшей второй половинкой. Постарайтесь не вмешиваться, пусть партнеры попробуют сами найти общий язык. Одиноким Овнам звезды рекомендуют избегать категоричности в оценке противоположного пола.

Телец

Звезды подсказывают, что вы в ответе только за свои решения. Попытки направлять любимого человеку в нужное вам русло может кончиться острым конфликтом. Одинокие Тельцы могут почувствовать прилив независимости и наслаждаться свободой от любовных отношений.

Близнецы

Текущее положение планет говорит, что Близнецы могут оказаться перед искушением завести любовный роман на работе. Не исключено, что таким образом вас пытаются втянуть в чужую интригу. Если вы находитесь в поиске любви, постарайтесь избежать случайного знакомства.

Рак ‌‌

Звезды советуют сегодня Ракам не казаться открытой книгой для любимого человека. Напротив, ореол загадочности создаст между вами романтическую интригу. Если вы пока одиноки, постарайтесь в отношении партнеров избежать прямолинейности в словах и поведении.

Лев ‌‌

Возможно, сегодня у вашего любимого человека будет возможность увидеть вас новыми глазами и, нельзя сказать, что его это разочарует. Наоборот, вторая половинка в полной мере оценит ваши достоинства. Если вы пока ищете свою любовь, не исключено, что какая-то вещь напомнит вам о прежней любви.

Дева ‌‌

Не исключено, что сегодня вам захочется проявить волю и заставить двигаться события в нужную вам сторону. Тем не менее, предоставьте возможность событиям идти свободно и естественно. Вы убедитесь в правильности выбора. Одиноких Дев ждет пылкое признание в любви.

Весы ‌‌

Если в этот день вас одолеют сомнения относительно дальнейших перспектив вашего любовного союза, смело отбросьте мрачные мысли. Ваши переживания не имеют под собой серьезных оснований. Одиноким Весам звезды советуют проявлять больше искренности в отношении окружающих.

Скорпион

Для Скорпионов этот день может стать временем испытания на прочность отношений со второй половинкой. Постарайтесь проявить сдержанность, и вы убедитесь во взаимности чувств любимого человека. Если вы пока одиноки, не упустите сегодня уникальный шанс знакомства.

Стрелец

В этот день вы легко найдете правильное решение в ситуации с любимым человеком, ведь когда-то вы уже сталкивались с похожей проблемой. Если вы еще в поиске любви, новая встреча с потенциальным избранником пола вселит надежду на возможность любовных отношений.

Козерог

В этот день звезды советуют Козерогам обсудить с партнером распределение обязанностей в вашей паре. Возможно, ситуация подтолкнет вас обоих к тому, чтобы изменить привычные роли. У одиноких Козерогов появится шанс встретить партнера, подходящего им по характеру.

Водолей

Звезды подсказывают, что сегодняшний день для некоторых Водолеев наиболее благоприятное время, чтобы освежить чувства новыми впечатлениями. Результатом этого станет всплеск нежности со стороны любимого человека. Одинокие Водолеи покорят потенциального партнера элегантностью.

Рыбы ‌‌

Сегодняшнее событие заставит вспомнить вас далекое прошлое. Смело поделитесь своими мыслями с любимым человеком, это поможет ему разобраться в текущей ситуации. Одиноким Рыбам звезды советуют возобновить общение с бывшим партнером, только воздержитесь от упреков.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.