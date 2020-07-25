Настало время защищать деньги — финансовый гороскоп на 25 июля

Сегодня стоит задуматься о защите: поставить сейф, поменять пароли на кредитных карточках.

Овен ‌‌

Овны смогут реализовать свой возросший интеллектуальный потенциал. Благоприятно складывается этот день для деловых встреч и обсуждения актуальных вопросов. Многие дела вы сможете решить благодаря использованию имеющихся у вас деловых связей. Достаточно будет сделать один телефонный звоном нужному человеку и вопрос будет урегулирован.

Телец

Благодаря сотрудничеству с коллегами по трудовому коллективу Тельцы смогут увеличить производительность труда и уровень доходов. Этот день больше подходит тем, кто работает по найму и занимает подчиненное положение. В этом случае вы будете обеспечены интересной и хорошо оплачиваемой работой. Также успешно складываются отношения в трудовом коллективе.

Близнецы

Близнецам следует с известной долей скептицизма отнестись к обещаниям начальства. Сегодня звезды призывают вас полагаться только на свои личные усилия. Направьте свои инициативы на продвижение творческих проектов, рекламу и саморекламу. Например, это хорошее время для участия в творческих конкурсах, кастингах.

Рак ‌‌

Сегодня для Раков чрезвычайно важно иметь хорошие, комфортные условия для выполнения профессиональных обязанностей. В этом смысле преуспевают в делах те, кто работает на одном месте, никуда не перемещается, не ездит, и при этом ему все привычно и удобно на его рабочем месте. Также успешно пойдут дела у тех, кто работает удаленно, не выходя из дома.

Лев ‌‌

Сейчас у типичных Львов гораздо успешнее пойдут дела, связанные с контактами, поездками, аналитической обработкой информации. Возрастает роль компьютерной техники в решении проблем. Усиливается ваша интеллектуальная активность, способность быстро и безошибочно оценивать ситуацию и принимать решения.

Дева ‌‌

Сегодня преуспеют в делах те Девы, кто действует целеустремленно и при этом умеет достигать результата мягкими методами. Используйте хорошие отношения с начальством для решения вопросов, связанных с начислением оплаты за выполненную работу. Хорошо поработают те, кто занимает руководящие должности – вы проявите свои лучшие организаторские способности.

Весы ‌‌

Сегодня типичные Весы могут быть настроены на активную самостоятельную деятельность. Это благоприятный день для того, чтобы научиться решать некоторые вопросы самим, без того, чтобы просить об этом кого-то. Успешно проходят командировки, контакты с людьми из других стран и регионов. Хорошо проявят себя те, кто работает на вахте.

Скорпион

Если у Скорпионов имеется финансовая задолженность, которая тяжелым бременем висит на вашем бюджете, то сегодня хороший день для, если не полного решения, то значительного смягчения сложившейся ситуации. Попробуйте договориться с кредиторами о перерасчете графика выплат долга. Также это хорошее время для покупок в рассрочку.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не надо боятся перемен в работе и в карьере. Многие происходящие вокруг вас изменения в итоге могут привести и улучшению вашего положения и откроют новые возможности. Хороший день для развития и укрепления делового партнерства. Обязательно советуйтесь с партнерами относительно их планов и согласовывайте их со своими планами.

Козерог

У Козерогов прекрасный день для отладки делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверены, что ваши приказы и распоряжения будут точно и своевременно исполнены. А вот для установления новых деловых знакомств день неблагоприятен. В профессиональном обучении также не все благополучно.

Водолей

Сегодняшний день у типичных Водолеев может быть связан с усилением вашего творческого потенциала. Поэтому отдавайте предпочтение тем видам деятельности, которые предполагают поиск решений в нестандартных ситуациях, к которым нельзя быть заранее подготовленными. Вы будете способны добиться лидирующих позиций в конкурентной борьбе.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам использовать сегодняшний день для укрепления безопасности своего бизнеса. Можно менять кодовые замки в дверях, усиливать защиту электронных платежных систем, монтировать системы видеоконтроля. Следите за тем, чтобы пароли от платежных систем оставались недоступными для взломщиков. Также можно приобретать в кредит технику и инструменты для работы.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.