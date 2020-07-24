Чувство меры страдает — гороскоп на 25 июля

5-6 лунные сутки. Сегодня страдает чувство меры.

Дипломатия, диктуемая Луной в Весах, применяется не в той форме и не к месту. Стиль и вкус соседствуют с клоунадой и трюкачеством. Вероятны злые шутки, провокации, обидная критика партнеров и близких. Многое будет воспринято неадекватно, например, честный поиск альтернативы и приемлемого баланса может выглядеть предательством. Высок риск суеты, метаний, срочных параллельных дел, взаимных агрессивных выпадов, аварийных ситуаций. Чреваты инициативы. Возможна беспокойная ночь. Противовес страстям – личная гармония (уравновешенность, приятный вид, хорошие манеры).

Овен ‌‌

Овнов звезды предупреждают о вероятности спора или конфликта. Такой поворот событий сегодня особенно вероятен в близком кругу (семье, браке). Явная или завуалированная инициатива часто будет исходить от окружающих. Кто-то спровоцирует вас, чтобы позабавиться вашей реакцией. Постарайтесь быть дипломатичнее, не создавать острых ситуаций собственными шутками, агрессивным или двойственным поведением.

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть готовыми к лавинообразно нарастающим осложнениям в любом деле, прежде всего, совместном. Важно учесть этот факт, если вы хотите с кем-то сотрудничать, кому-то помочь или заказать услугу (особенно, срочную). Суета и нервозность в эти сутки не проходят для вас даром, способны привести к травме или ухудшению самочувствия. В числе прочего, день добавляет хлопот с питомцами.

Близнецы

Сегодня любая задумка Близнецов изначально неплоха, но стечение обстоятельств усложняет ее выполнение. Потратив свои деньги или силы, вы рискуете получить массу лишних забот и скромный итог. Сохранить душевное равновесие и базовую гармонию вам поможет приятное осознание своей привлекательности или таланта: оно будет вашим «спасательным кругом» даже при растущих хлопотах и острых разочарованиях.

Рак ‌‌

Ситуации этого дня требуют от Раков повышенной дипломатичности, но, как назло, именно с ней у представителей знака сегодня проблемы. Вместо ловкого разруливания противоречий, вы можете продемонстрировать неуравновешенность, неуживчивость и непостоянство. Высок риск создать себе репутацию склочной, агрессивной и недоговороспособной персоны. Легко разрушить хрупкую гармонию отношений, мир в семье.

Лев ‌‌

Сегодня Львам важно найти (или создать) для себя островок комфорта и гармонии: именно он выручит в атмосфере нарастающей напряженности. Это может быть ваш любимый аромат, стильный имидж, приятная компания. Споры и ссоры обойдут вас стороной или сведутся к минимуму, если вы будете улыбчивы и миролюбивы. А вот в любом деле нужны меры предосторожности – например, стоит лучше готовиться к поездке.

Дева ‌‌

Девам сегодня лучше опираться не на свои личные предпочтения, а на общепринятое понимание гармонии или азов этикета. Многим Девам это поможет выбрать подарок или знак внимания для другого человека, а также подходящий к ситуации имидж или тактику для самих себя. Кроме того, будет меньше финансовых потерь и споров. Не лучший день для партнерской сделки, консультации о покупках, выбора посредника.

Весы ‌‌

Для Весов это непростой день, многое зависит от их личных нужд. Выйти из игры (порвать с партнером, наголову разбить оппонента или врага) не даст тесная взаимосвязь интересов. Ссора влюбленных или супругов-Весов станет «бесплатным цирком» для зрителей, но для самих участников все куда сложнее. Масла в огонь подольет политика близких. Важно видеть грань допустимого и иметь сходное чувство юмора.

Скорпион

В этот день Скорпионы легко могут угодить в ловушку, особенно, в сфере работы и партнерства. Спором, суетой, правовой уязвимостью или вредом здоровью сегодня чреваты все ситуации, связанные с обменом ролями, выполнением представительских и посреднических функций, вызовом срочной помощи и заказом экспресс-услуг. Идя на уступки или авантюры, важно видеть допустимый предел. Опасно заключать договор.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужна лояльная публика и важны партнеры-единомышленники на будущее. Задача выполнима, но есть риск побочных проблем. Изначальная симпатия – слабый повод для сотрудничества, если возобновился давний финансовый спор или вспыхнули разногласия на другой почве. Не сбавив вовремя тон, будет легко поссориться с друзьями, родней, земляками или нужными людьми (кредиторами, инвесторами).

Козерог

Для Козерогов этот день взрывоопасен. Важно не перейти черту и не присвоить себе исключительные права, в ущерб здоровому балансу в отношениях. Звезды подсказывают, что сейчас для вас чревато поддаваться не только негативным, но и благим порывам. Ставить границы нужно не только своему властолюбию и желанию взять реванш, но и своей целеустремленности, желанию защитить дом или отстоять правое дело.

Водолей

Для Водолеев многие ситуации этого дня выглядят обнадеживающе, а многие люди кажутся миролюбивыми и безобидными. Но поверхностных симпатий недостаточно. Приключения начнутся, как только вы приступите к делу, например, отправитесь в путь. Букет проблем может состоять из технических, моральных, идеологических и иных осложнений. Желательно чтить закон, договор, правила поведения на чужой территории.

Рыбы ‌‌

Сегодня критичной сферой для Рыб является область отношений и права. Ваше личное понимание справедливости, достоинства, благородства может не совпасть с общепринятым. Лучше не обращаться в этот день к посредникам, не прибегать к юридическим, техническим и другим услугам (особенно, в суете и в экспресс-формате). Нежелательно затрагивать болезненные темы в общении с партнерами, друзьями и близкими.

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