Ученые: «Душа не умирает, а возвращается во Вселенную»

Разговоры о том, может ли душа человека продолжать существовать после его физической смерти существуют, наверное, столько же, сколько существует сама жизнь.

И в современном мире, не смотря на гигантский прорыв в области науки и техники, этот вопрос продолжает оставаться актуальным и порождает новые и новые гипотезы.

Английский физик Роджер Пенроуз и американский анестезиолог Стюарт Хамерофф еще в середине 90-х годов представили свою теорию устройства человеческого мозга. С их точки зрения человеческое сознание по своему строению очень похоже на квантовый компьютер, а подсознание – это программа, которая просто выполняется мозгом. И, когда человек умирает, программа не исчезает, а просто переходит на другой носитель – возвращается во Вселенную. Душа в данном случае похожа просто на собрание данных о том, что было с человеком, что он чувствовал, что переживал.

И сейчас, когда мы уже широко используем в повседневной жизни всевозможные облачные технологии, легко предположить, что в таком случае эти «данные» могут быть загружены в новый «компьютер» – новое тело. Таким образом, теория реинкарнации начинает представать перед нами в совершенно новом, современном свете! Это становится всего лишь вопросом передачи данных, «заливки файлов» в новое хранилище.

Какая же структура в человеческом мозге выполняет функцию «жесткого диска»? Хамеррофф предполагает, что это маленькие волокнистые структуры, состоящие из белка тубулина, известные как микротрубочки. Во время «клинической смерти» они утрачивают свои квантовые свойства, но информация, которую они хранят, не исчезает. И в случае, если человек возвращается к жизни, информация также может в них вернутся.

Споры о том, насколько эта теория может быть научно обоснована, ведутся уже почти четверть века. Однако, на данный момент нет экспериментов, которые бы могли ее как подтвердить, так и опровергнуть, а значит, она имеет право на жизнь. И, быть может, нам осталось ждать совсем немного до того момента, когда будут получены неопровержимые доказательства бессмертия души!

Диана Сабитова

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