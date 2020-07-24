Как разные знаки зодиака выражают привязанность

Астрологи утверждают, что зодиакальный знак человека влияет на то, как он предпочитает выражать свою симпатию.

Так, для Рыб, Львов и Козерогов важен тактильный контакт. Они обожают объятия и прикосновения от тех, кого любят, отмечают специалисты по звездам.

Девы, Водолеи и Тельцы нередко проявляют свои симпатию с помощью материальных предметов и покупок. Им нравится дарить подарки приятным им людям, угощать их.

Скорпионы, Раки и Весы умеют оказывать поддержку близким людям. Они всегда будут рядом в трудную минуту, и при этом не нарушат личное пространство, не будут излишне назойливыми, говорят астрологи.

А вот Близнецы, Овны и Стрельцы могут быть весьма бурными в проявлении своих положительных эмоций, иногда это способно задеть. Впрочем, чаще всего это происходит отнюдь не со зла.

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