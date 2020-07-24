Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Астролог: «Август будет тяжелым для 3 знаков»

Родной город1 час назад
Фото: Depositphotos

Астрологи предсказывают, что последний месяц лета окажется особенно сложным для трех представителей зодиакального круга.

Путь Рака всегда извилист, но в августе некоторым людям, родившимся под влиянием этого созвездия, предстоит пройти через тяжелые любовные муки. Человек, который находится рядом, покажет истинное лицо и вам предстоит решить, хотите ли вы дальше тратить жизнь на него. У вас будет выбор – смириться и принять или же отказаться и начать все с чистого листа.

Девам придется испытывать трудности на работе и в финансовой сфере. Подушка безопасности, так старательно накопленная за последние годы, разлетится очень быстро. Вам придется побороться с обстоятельствами, но справедливость все же восторжествует.

Тяжелый август ожидает и Овнов. Некоторым представителям знака предстоит сменить работу не по собственной воле, а по нелепому стечению обстоятельств. Постарайтесь не мыслить негативно, ведь вы очень быстро найдёте новую работу, еще лучше прежней.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.

Последние новости
Астрологи рассказали, для каких знаков зодиака август будет тяжелым
Астролог Глоба рассказал, какие знаки в августе ждут приятные сюрпризы
18 и 19 июля удача будет на стороне этих знаков зодиака
Знаки зодиака

Читайте также

Признаки того, что у кого-то есть ваша кукла вуду

Какие вещи всегда нужно хранить в секрете

8 примет о любви и замужестве