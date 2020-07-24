Астролог: «Август будет тяжелым для 3 знаков»

Астрологи предсказывают, что последний месяц лета окажется особенно сложным для трех представителей зодиакального круга.

Путь Рака всегда извилист, но в августе некоторым людям, родившимся под влиянием этого созвездия, предстоит пройти через тяжелые любовные муки. Человек, который находится рядом, покажет истинное лицо и вам предстоит решить, хотите ли вы дальше тратить жизнь на него. У вас будет выбор – смириться и принять или же отказаться и начать все с чистого листа.

Девам придется испытывать трудности на работе и в финансовой сфере. Подушка безопасности, так старательно накопленная за последние годы, разлетится очень быстро. Вам придется побороться с обстоятельствами, но справедливость все же восторжествует.

Тяжелый август ожидает и Овнов. Некоторым представителям знака предстоит сменить работу не по собственной воле, а по нелепому стечению обстоятельств. Постарайтесь не мыслить негативно, ведь вы очень быстро найдёте новую работу, еще лучше прежней.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.