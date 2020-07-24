Признаки того, что у кого-то есть ваша кукла вуду

Кукла вуду (ее еще принято называть вольт) используется в одноименной магии для того, чтобы влиять человеком.

С помощью специального ритуала маг соединяется с определенным человеком, а после может влиять на его состояние с помощь воздействий на игрушку. Так, чаще всего ее создают для того, чтобы насолить человеку или проучить его, но она доставляет массу неудобств тому, кто ее создал. В некоторых случаях жертва самостоятельно может догадаться, что на нее направили магию вуду.

Необычные просьбы

Чтобы создать куклу вуду, человеку необходим ваш биоматериал и одежда. Это могут быть волосы, ногти или слюна. Незаметно собрать материал для игрушки не получится, поэтому вспомните, не брал ли кто-то пользоваться вашу расческу, не просили ли у вас старые вещи. Если вы ходите к частному мастеру по маникюру, подумайте, не могла ли она быть в сговоре со злоумышленником. Также для куклы нужны части одежды и обуви, например, пуговицы или шнурки. Вспомните, не теряли ли вы в последнее время что-то из этого.

Частые головокружения

Чтобы кукла вуду работала именно на вас, маг должен произнести специальные заклятья для того, чтобы ваша энергия стала связана. Каждый раз, когда он воздействует на куклу, он проверяет, связаны ли вы или невидимая нить оборвалась. В этот момент человек чувствует легкое головокружение, как будто у него земля уходит из-под ног на долю секунды, а потом все возвращается на свои места. Это состояние проходит слишком быстро и многие могут не обращать на него внимания, но это говорит о том, что вы связаны с куклой вуду.

Внезапные болезни

Чаще всего куклу делают для того, чтобы навлечь на человек горе. Наиболее распространенная магия связана с болезнями. Так, у жертвы появляются острые боли, которые не купируются лекарствами. Могут внезапно появиться хронические болезни. Если вы долго лечите одно и то же заболевание, а оно не поддается, возможно, оно было направлено вам магией вуду.

Череда неудач

Вторым по распространению заклятьем являются психологические проблемы. Маг влияет на сознание человека, из-за чего у него появляется апатия и депрессия, наступает череда неудач. Если кому-то становится грустно без причины, это может быть признаком влияния магии вуду на него.

Алевтина Кузнецова

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