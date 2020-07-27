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4 знака зодиака в августе пополнят ряды бедняков

Крестьянская жизнь3 часа назад
Фото: Крестьянская жизнь

По мнению астрологов, последний месяц лета может принести с собой финансовые трудности для представителей нескольких знаков.

Овны могут потерять все свои сбережения, если не прекратят бездумно их тратить. Представителям этого знака следует внимательно следить за своими расходами, иначе позже придется выплачивать долги

Раки в августе расслабятся и совершат крупную покупку. Позже они о ней будут сожалеть. Такая трата может довести Раков до долгов.

Совсем не умеют экономить Стрельцы. Они способны быстро зарабатывать деньги, но сразу же тратят их все. Представителям этого знака стоит серьезно задуматься над тем, как организовать свои расходы.

Рыбы очень часто пребывают в своих фантазиях, от чего страдает реальность. Они могут пропустить прекрасную возможность наладить финансовое состояние и оказаться «на мели».

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