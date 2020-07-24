Какие имена подходят знаку Девы

Астрологи определили, что буквенный шифр имени усиливает положительный энергетический поток, если совпадает с полем правящей планеты зодиака.

Негативное имя по гороскопу становится препятствием по судьбе, ослабляя сильные качества человека или притягивая неудачи.

Гармоничное и дисгармоничное имя по зодиаку Дева

Положительный поток усиливают имена по зодиаку Водолей, Лев, Близнецы, Рак, Скорпион, Телец, Козерог. Люди, чьи имена и знаки совпадают, налаживают личные и деловые отношения без конфликтов. Тяжело придётся Деве с именем зодиака Стрельца.

Когда одно имя подходит разным знакам, то это говорит о двойном усилении положительных качеств. Неподходящее имя по зодиаку может мешать человеку по продвижению карьеры, ослабляя его сильные качества или создавая жизненные трудности.

Мужские имена по зодиаку Дева

Мужчину этого знака лучше назвать Борисом, Валентином, Виктором, Владиславом, Всеволодом, Геннадием, Глебом, Григорием, Денисом, Дмитрием, Елисеем, Константином, Леонтием, Никитой, Степаном, Станиславом, Сергеем, Тимофеем, Эрнстом. Среди редких прозвищ подойдёт Демьян, Евдоким, Игнат, Мелентий, Иосиф, Мстислав, Клим, Никодим, Климент, Ростислав, Феликс, Эрнест, Юстин.

Это умные, педантичные, дисциплинированные молодые люди. Они действуют по инструкции, правилам без риска. Даже если эти правила придуманы ими самими. Мужчина-Дева умеет тонко анализировать, рассуждать, выстраивать план, поэтому не ждите от него романтичности, бури эмоций и любовных признаний.

Мужчина умеет экономить финансы. Но порою его бережливость переходит в скупость. Часто мужчина становится холодным критиком. Он также трезво относится к выбору супруги, которая должна быть умной, хозяйственной, элегантной и в меру властной.

Женские имена по зодиаку Дева

Женщину этого знака лучше назвать Анной, Анастасией, Валентиной, Викторией, Дианой, Елизаветой, Зинаидой, Зоей, Ингой, Инессой, Ириной, Инной, Кирой, Кристиной, Ксенией, Лидией, Марией, Натальей, Раисой, Региной, Татьяной, Таисией. Среди редких прозвищ подойдёт Алевтина, Дина, Ирида, Евдокия, Клементина, Станислава, Линда, Стелла, Тамила, Стефания, Тина, Устинья, Цилия, Целестина, Юстина.

Это рациональные, разумные, уравновешенные девушки. Дева характеризуется красотой, обаянием, умом, старательностью, прилежностью. На работе этого человека ценят и уважают из-за аккуратности, ответственности и верности.

Девушка сама рисует идеальный образ супруга, несмотря на советы друзей и родственников. Но из-за скованности в эмоциональном плане Дева тяжело переживает любовные разрывы, а в семье чувствует себя несчастной. В большинстве случаев этот знак остаётся одиноким из-за платонической любви.

Если ваше имя по зодиаку не соответствует Деве, то можно заказать у астролога детальный гороскоп, где будут указаны гармоничные производные и прозвища.

Когда замуж? Отвечает таролог

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