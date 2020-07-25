Деньги придут к настырным — финансовый гороскоп на 26 июля

Сегодня повезет тем, кто всеми силами пытается отстоять свое мнение.

Овен ‌‌

Сегодня у типичных Овнов возрастает риск финансового ущерба. Основная причина этого может быть связана со стремлением получать большие доходы за короткий срок, не прикладывая к этому особых усилий. Все виды финансовых авантюр сейчас не принесут вам удачи в деньгах. Воздержитесь от оптовой закупки товара с целью перепродажи.

Телец

У Тельцов это не лучший день для решения вопросов с арендой недвижимости. Если вам требуется сдать помещение в аренду, и уже есть потенциальный арендатор, то нежелательно сегодня вести с ним переговоры и подписывать договор. В последний момент ваши позиции могут разойтись и сделка может сорваться.

Близнецы

Сегодня Близнецам будет сложно сосредоточиться на выполнении текущей работы, поскольку вас часто могут отвлекать разговорами и телефонными звонками на посторонние темы. Да и сами вы будете склонны отвлекаться от дел, особенно если у вас рутинная монотонная работа. Используйте методы тайм-менеджмента для усиления мотивации к продуктивной работе.

Рак ‌‌

Сегодня удача будет сопутствовать тем Ракам, кто находится в пути, в дальних служебных командировках. Также это хорошее время для профессионального обучения, повышения уровня знаний. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает вахтовым методом. А вот для принятия финансовых решений относительно покупок день неблагоприятен.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут быть склонны проявлять инициативу под действием эмоционального импульса, что может привести к ошибочным поступкам. Если вопрос заранее не был достаточно подготовлен и продуман, то лучше отказаться от его реализации. Не лучший день для семейного бизнеса. Условия труда на рабочем месте могут ухудшиться, что негативно отразится на производительности труда офисных служащих.

Дева ‌‌

Сегодня в поле зрения Дев могут мелькать сомнительные личности, с которыми лучше воздержаться от знакомства и сотрудничества. В работе торговцев и посредников могут возникать неожиданные осложняющие обстоятельства, в результате которых вы рискуете стать жертвой обмана. Будьте осмотрительнее при аналитической работе с информацией.

Весы ‌‌

У Весов этот день благоприятен для тихой спокойной работы, предназначенной для решения текущих вопросов. Ничего нового предлагать и пробовать не требуется, поскольку это только нарушит разменный ритм вашей деятельности. На большие или стабильные доходы рассчитывать не приходится. Старайтесь не растратить те финансовые ресурсы, которые у вас имеются.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать усиление начальственного давления на себя. Следует сразу понять, что спорить с начальством и возмущаться несправедливостью его решений – бесполезно. Несмотря на то, что эмоционально вам будет трудно настроиться на работу, ничего другого не остается. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину.

Стрелец

Стрельцам удастся повысить уровень своей квалификации благодаря усилению интеллектуальных способностей. Выполняя работу, помните о своей деловой репутации и сопоставляйте свои поступки с соблюдением правил и норм поведения. Профессиональная этика и честность должны стать определяющими при принятии решений. Неприятности могут придти к вам только за нарушения закона.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день вряд ли будет спокойным и благополучным. Вероятно, вам придется заниматься не теми делами, которые планировались изначально. Виной тому – изменения внешних обстоятельств либо технические поломки, сбои. Вместе с тем, это хорошее время для новых деловых знакомств, поездок, контактов и торговых сделок.

Водолей

Несмотря на неблагоприятные внешние условия, Водолеи смогут извлечь материальную выгоду и улучшить свое финансовое положение. Вместе с тем, в контакте с деловыми партнерами могут возникнуть осложнения. Следите за точным и своевременным выполнением договорных обязательств. Не исключено, что деловые партнеры начнут действовать в ущерб вашим экономическим интересам.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могу почувствовать, что с коллегами по трудовому коллективу становится труднее находить взаимопонимание. Кроме того, в этот день у вас может произойти спад уровня работоспособности из-за ухудшения самочувствия. Не допускайте больших физических перегрузок в работе. Старайтесь не выпускать из своих рук контроля в делах.

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.