Эмоции выходят из берегов — гороскоп на 26 июля

6-7 лунные сутки. Сегодня эмоции выходят из берегов.

Под видом благих дел нередки разрушительные порывы: ревность, месть, старая обида, жажда власти или реванша. Мирный аспект Луны в Весах к Венере едва сдерживает напряжение и вряд ли выиграет в битве за умы. Возможны и мелкие перекосы (перепады настроений, переедание), и крупные (схватка за территорию, война за идею, злоупотребление властью, нарушение договора, повторная экспансия). Если потеряно равновесие, «закушены удила» и утрачены рычаги контроля, то волну деструктива принудительно остановит лишь серьезный непреодолимый барьер: наказание, строгий запрет.

Овен ‌‌

Для Овнов день начнется с неспокойной ноты, и это не предел: если не взять себя в руки, поднятая вами волна негатива превратится в цунами. Общее перевозбуждение заставит вас остро реагировать на любую (даже невинную) мелочь в чужом поведении. Есть риск пропустить момент, когда было возможно примирение, и довести дело до роковой черты: стресса, разрыва, конфликта с важными людьми или инстанциями.

Телец

Тельцам сегодня вредит азарт. Нужна умеренность в лечении недуга, в служении человеку или идее, в любых работах и тренировках. Опасно брать на себя чужие проблемы: из партнера и спасателя можно превратиться в жертву или обслугу. К ночи сама судьба поставит предел вашим нагрузкам, но будет лучше, если вы сделаете это сами. Не стоит ждать сигнала SOS: острой боли, ссоры, травмы, поломки или срыва.

Близнецы

Для Близнецов более комфортна первая половина дня. Мирного развития событий звезды не обещают, но в это время вы можете надеяться на смягчение обстоятельств для себя лично. Возможно, вас выручит ваше обаяние, хороший стиль, вкус, чувство гармонии или верного баланса в отношениях. В любом случае, вам стоит избегать перегрузок: их неприятные последствия вы можете почувствовать не сегодня, а завтра.

Рак ‌‌

Ракам день сулит обострение любого противостояния. Для многих Раков утро начнется с нового радикального столкновения мнений. Звезды советуют не дразнить тех, кто морально, физически или в другом отношении сильнее вас – иначе обстановка из умеренно сложной превратится в критическую. Если все начиналось как шуточная пикировка или штатная тренировка, не стоит переводить ее в режим реальной схватки.

Лев ‌‌

Сегодня Львам трудно сохранить нужный имидж и сберечь душевное равновесие. Обстановка накалена, в любой момент вас может зацепить «ударной волной». Не все проблемы решит дипломатия, не всегда поможет личное обаяние. Роковую роль сыграют старые счеты и хронические недоработки. На общем напряженном фоне этого дня могут испортиться хорошие отношения и прерваться многообещающие светские мероприятия.

Дева ‌‌

Этот день толкает Дев к щедрости. Не исключены дополнительные расходы на отдых, нужды семьи и детей, на презенты, праздники, благотворительность. За фасадом полной гармонии, эстетства и свободного выбора многие траты окажутся вынужденными. Воможно, с их помощью вы решите закрыть старинный моральный долг, пустить кому-то пыль в глаза своим успехом, изысканным вкусом или финансовыми возможностями.

Весы ‌‌

Весам этот день покажет, насколько они владеют ситуацией и устойчивы к стрессам. Многие Весы ощутят власть над партнером или удовольствие от схватки с равным противником. Обстановка подпитывает ваши амбиции, заставляет претендовать на дополнительные права, обостряет споры в доме. Наиболее комфортна первая половина дня. К вечеру будет утрачено чувство меры, возможно переедание, завышение запросов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше не рваться на первый план и не претендовать на лидерство. Важно не терять чувство меры: его утрата приведет к росту нагрузок, нарушению правил, травме или обострению недуга. В этот день сложно избежать приключений в пути, проблем в контактах с законом, иностранцами и иногородними. Подставив кому-то плечо, есть риск надолго войти в роль низшего звена: прислуги, ассистента.

Стрелец

Сегодня многим Стрельцам по душе идея пойти семимильными шагами в будущее, но обстоятельства выставят этим планам непреодолимый (пока) барьер. Однако вы можете действовать и в отведенных рамках, укрепляя отношения с потенциальными партнерами или клиентами. Наиболее благоприятна для этого первая половина дня. К вечеру исчезнет спасительный буфер в споре, обещания или запросы превысят возможности.

Козерог

Козерогам сегодня нужен самоконтроль, так как волнение продолжит набирать обороты вплоть до ночи. День может принести вам роковые взлеты и падения на эмоциональном или событийном уровне. Будет трудно довольствоваться малым, напомнят о себе «имперские амбиции». Чтобы сохранить душевное равновесие и ровные отношения с людьми, важно избегать заносчивости, экспансии, фанатизма, тиранических замашек.

Водолей

В ситуациях этого дня Водолеев преследует скрытое напряжение. Не все будет гладко за приятным фасадом отношений. «Разницу потенциалов» поддержит явный или тайный непреодолимый барьер: несовпадение убеждений, наличие культурных противоречий, правовой или моральный запрет. Не всегда будет легко уважать чужие идеалы, законы и традиции. Если нельзя выразить мнение открыто, обострится внутренний бунт.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам важно бороться с желанием ускорить события или выступить против авторитетов. Для многих представителей знака это будет равносильно предательству собственных убеждений или измене важному делу. Чтобы сохранять равновесие и не поддаваться опасному импульсу, необходимо справляться с сильными порывами эмоций, позитивных и негативных. Не стоит забывать поговорку «у страха глаза велики».

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