Судьба преподнесет подарок — любовный гороскоп на 26 июля

Сегодня личная жизнь может перевернуться с ног на голову.

Овен ‌‌

Не исключено, что в этот день Овны как никогда настроены на игривый лад. Любимый человек охотно подхватит ваш призыв, однако, постарайтесь не переходить грань между шутками и насмешками. Одиноким Овнам звезды советуют разобраться в причинах расставаний с партнерами.

Телец

Астрологические влияния этого дня помогут вам тонко почувствовать настроение партнера. Это позволит вам понять какие вопросы сегодня с ним можно обсуждать, а от каких следует воздержаться. Обаяние одиноких Тельцов покорит сегодня многих потенциальных спутников.

Близнецы

Некоторым Близнецам в этот день придется столкнуться с посторонним вмешательством в вашу любовную жизнь. К некоторым советам можно прислушаться, но в главном решение оставьте за собой. Если вы пока одиноки, не посвящайте никого в свои планы на будущее.

Рак ‌‌

Если сегодняшнее романтическое свидание не состоится, постарайтесь не переживать. Вероятнее всего, партнер отложил или перенес его по объективным причинам. Проявление инициативы в любовной сфере одинокими Раками в этот день принесет желаемые результаты.

Лев ‌‌

Если ваши планы на сегодняшний вечер не совпадают с планами любимого человека, постарайтесь найти промежуточный вариант, который устраивал бы вас обоих. Одиноким Львам не стоит переживать по поводу прошлых неудач в любви, впереди вас ждет головокружительная встреча.

Дева ‌‌

Сегодня Девы найдут новые возможности укрепить отношения с любимым человеком. Может быть, вас обоих заинтересуют сексуальные эксперименты? Только воздержитесь от экстрима. Для тех, кто пока одинок, желательно провести время активно, с пользой для себя и окружающих.

Весы ‌‌

Если в этот день вы не сразу добьетесь нужного результата, постарайтесь сдержать нетерпение. Возможно, вам придется повторить свои аргументы любимому человеку не один раз. Одиноким Весам звезды советуют не спешить с выводами относительно настойчивого поклонника.

Скорпион

Звезды подсказывают, что Скорпионам предстоит встреча со старыми друзьями, с которыми вы сможете обменяться опытом взаимоотношений и выслушать их советы. Если вы пока одиноки, постарайтесь остановить выбор на партнере, с которым вы почувствуете себя расковано и непринужденно.

Стрелец

События сегодняшнего дня покажут Стрельцам, что отношения с любимым человеком перешли в новую фазу. Это может вызвать сомнения, однако, со временем вы убедитесь, что перемены к лучшему. Если вы пока одиноки, знакомства в этот день будут перспективными.

Козерог

Текущее положение планет говорит, что Козероги в этот день способны серьезно повлиять на решения и действия любимого человека. Для этого чаще хвалите вторую половинку. Если вы пока одиноки, то постарайтесь не упустить шанс романтического приключения.

Водолей

Звезды подсказывают, что Водолеям желательно изменить привычный взгляд на любовные отношения. Прислушайтесь к мнению со стороны авторитетного для вас человека. Одинокие Водолеи почувствуют стремление развить в себе умение флиртовать с противоположным полом.

Рыбы ‌‌

Для многих Рыб сегодняшний день может быть полон сюрпризов со стороны второй половинки. Не стоит пытаться предугадать события, доверьтесь их течению и получайте удовольствие. Если вы пока одиноки, постарайтесь жить текущим моментом, а не воспоминаниями о прежней любви.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.