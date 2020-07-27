Астрологи назвали 3 опасных периода конца 2020 года

По словам экспертов, расслабляться пока рано и людей ждет еще три непростых периода.

Первый сложный период ждет нас уже с 10 сентября. До 11 ноября на небе будет властвовать ретроградный Марс. Как говорят астрологи, планета в этот период – настоящая бомба замедленного действия. В это время могут обостриться отношения с родными и близкими людьми.

Ретроградный Меркурий ожидается с 14 октября по 3 ноября. Людям будет сложно получать новые знания и сосредотачиваться на работе. Кроме того, это время опасно для совершения крупных покупок.

С 12 до 20 ноября будет происходить соединение Плутона и Юпитера. Такое явление наблюдается приблизительно один раз в 12 лет. В этот период внутренние, давно забытые, страхи людей снова могут дать о себе знать. Негативные эмоции, жадность, злость могут захватить людей. Астрологи советуют держать себя в руках в это время, чтобы не рассориться с родными и друзьями.

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