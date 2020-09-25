9 самых странных похоронных обрядов на Руси

Погребальные обряды на Руси всегда сопровождались многочисленными ограничениями.

Кому нельзя омывать покойника и закрывать ему глаза? Почему нельзя приходить на кладбище в Пасхальное Воскресение? Можно ли класть в гроб вещи и что запрещено делать во время похорон? Ответы зависели от обычаев и суеверий, которые соблюдали жители в том или ином регионе.

Разодранная рубаха

Родственники отстранялись от многих обязанностей по организации проводов в последний путь умершего. Им запрещалось выносить гроб — это была обязанность добровольцев из числа односельчан, друзей, сослуживцев.

Родные также не могли омывать и одевать тело. Делали это вдовы, которые сохраняли траур по почившему мужу и не вышли замуж повторно. По наблюдениям этнографа М. И. Осокина, в Малмыжском уезде Вятской губернии перед омовением запрещалось снимать с умершего рубаху через голову. Ее раздирали вдоль тела. В Киргинской слободе Ирбитского уезда Пермской губернии умерших одевали в ту одежду, которую они любили носить при жизни.

Беспрерывная молитва

Закрыть глаза испустившего последний дух в идеале должен был священник. На худой конец, это дозволялось сделать врачу или близкому человеку, не связанному с почившим кровным родством. В Сибири же только родным разрешалось оставаться на ночь у гроба покойного, чтобы при необходимости закрывать ему глаза. При этом спать или дремать рядом с гробом запрещалось. Священники объясняют запрет на оставление покойника одного и сон рядом с ним тем, что над новопреставленным необходимо без перерывов читать молитвы, чтобы его душа прошла мытарства и отправилась в Царствие Небесное через 40 дней после смерти.

Щепа от гроба

В одном из своих очерков известный земский врач Иван Моллесон писал, что в Пермской губернии щепу и куски дерева от изготовленного гроба строго запрещалось сжигать в печи. Их следовало бросить «на волю» — например, отнести вместе с навозом в поле или бросить в лесу. Запрет на сжигание в печи объяснялся тем, что от разведенного огня покойнику будет жарко на том свете. К слову, пермякам запрещалось рассчитываться с гробовщиком деньгами. Только вином.

Дьявольские гнезда

По традиции захоронение умершего проводилось на третий день после кончины. Копать могилу родственникам также запрещалось. Но в Оренбургской губернии никогда не оставляли вырытую могилу на ночь. По наблюдениям краеведа В. Малмецкого, местные жители верили, что в оставленной на ночь могиле «дьявол заведет свои гнезда». Поэтому могилу копали непосредственно в день похорон.

Обман смерти

Для обмана смерти, которая не должна вернуться и забрать оставшихся в живых, существовали многочисленные ритуалы. Один из них описан в статье Светланы Голиковой «Похоронные обряды русских Урала середины XIX — начала XX в.». Так, в селе Мурзинском Верхотурского уезда сразу после выноса гроба затворяли двери комнаты, где лежало тело. В селе Спасобардинском Кунгурского уезда домашним запрещалось сразу же следовать за выносимым гробом. Они должны были остаться внутри избы и после выноса гроба на короткое время закрыть все окна и двери. Считалось, что нарушение этого ритуала не позволит покойнику уйти одному из дома, и в скором времени последует новая смерть.

Кому сидеть на гробе

Фольклорист и этнограф Павел Богословский описывал обряд «проводничества». Гроб ставили на дровни и направлялись на погост, при этом родственники во время пути могли сесть на закрытый гроб. Если скончавшийся был мужчиной, то сесть к нему на гроб разрешалось детям. А вот жене запрещалось. Если же скончавшаяся была женщиной, то дети и муж могли ехать на погост, сидя на ее гробе.

Многочисленные запреты при шествии похоронной процессии сохраняются и сегодня. Ее нельзя опережать и пересекать дорогу, а завидев на пути, стоит остановиться и снять головной убор.

Последняя разлука

Бытует мнение, что в гроб к покойному нельзя опускать личные вещи, чтобы они «не утянули» хозяина на тот свет. А вот на Урале перед закрытием крышки в гроб опускали огарки свечек, которые горели во время отпевания. Верили, что с ними душа покойного «выйдет навстречу Христу». По наблюдениям историка и этнографа А. Топоркова в Екатеринбургском уезде, близкие и родственники при опускании гроба в могилу совершали обряд «последней разлуки», бросая в могилу носовые платки.

Брошенные дровни

Правилу, что нельзя забирать с кладбища вещи, следуют все русские. Именно поэтому никогда не берут использованные во время погребения полотенца, платки, посуду. Известный пермский краевед XIX века Василий Шишонко в своих летописях отмечал, что обрусевшие пермяки шли еще дальше — они оставляли на кладбище дровни, на которых был привезен гроб. В Вятской губернии бытовало поверье, что дровни, на которых везли покойника, больше нельзя использовать, поэтому их всегда бросали неподалеку от погоста. Этнограф и пермский краевед И. Я. Стяжкин подметил еще одну интересную деталь: если в доме было несколько дверей, возвращающимся с погоста запрещалось входить в ту, через которую выносили покойника.

Прощай!

По традиции, существует время, когда запрещается навещать умершего. Нельзя ходить на кладбище в день рождения почившего, а также в Пасхальное воскресение. Считается, что эти дни покойники проводят у Божьего престола, и беспокоить их посещением не следует.

Входить на само кладбище нужно в калитку, а не в большие ворота, которые открываются для прохода траурного шествия. Как поясняет в одной из статей фольклорист и этнограф В. Добровольская, в народе бытует мнение, что вошедшего в ворота «самого скоро повезут». В архиве научно-исследовательского Центра тверского краеведения и этнографии сохранилось подтверждение на запрет плотного закрытия калиток оград, которыми огорожены конкретные места захоронения. При нарушении этого правила мертвые начинают приходить к живым и просить «оставить хоть маленькую щелочку».

При уходе с кладбища нельзя оглядываться, а при расставании с покойником во время похорон и при посещении могилы не стоит говорить: «До свидания». Только: «Прощай!».