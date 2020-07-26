Пора снять розовые очки — любовный гороскоп на 27 июля

Сегодня стоит трезво оценить свои отношения или себя, если этих самых отношений нет.

Овен ‌‌

Сегодня Овны могут испытать не самые приятные чувства из-за некоторых слов второй половинки. Постарайтесь в ответ не наговорить лишнего, иначе отношения рискуют обостриться и перерасти в конфликт. Если вы еще не нашли свою половинку, сегодня велик шанс ее встретить.

Телец

Звезды подсказывают Тельцам, что этот день желательно полностью посвятить любимому человеку. Отложите все свои дела и встречи с друзьями. То, что сегодня произойдет между вами, повлияет на отношения в течение длительного времени. Одиноких Тельцов ждет приятный сюрприз.

Близнецы

Сегодня только от вас будет зависеть, насколько хорошим будет настроение вашего любимого человека, насколько он доброжелательно отнесется к тем или иным вашим желаниям. Одиноким Близнецам звезды советуют в отношении противоположного пола действовать решительнее и азартнее.

Рак ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Раков к обсуждению с любимым человеком текущей ситуации. Наиболее правильная тактика – это поиск баланса интересов и доброжелательность. Одиноких Раков окружат знаками внимания страстные поклонники.

Лев ‌‌

Не исключено, что сегодня вы испытаете некоторое охлаждение чувств по отношению ко второй половинке. Постарайтесь дать себе возможность разобраться в причинах этого. Одиноких Львов ждет интересный и насыщенный романтическими приключениями день.

Дева ‌‌

Вряд ли в этот день Девы сами знают чего хотят, но почему-то уверены, что об этом догадывается любимый человек. Постарайтесь не усложнять отношения из-за вашего переменчивого настроения. Если вы пока одиноки, приложите для реализации своего плана всевозможные усилия.

Весы ‌‌

Текущее положение планет говорит, что залог успешных отношений с объектом вашей страсти – это согласованность мнений и взвешенность решений. Без одобрения партнера вам не стоит предпринимать важных решений. Одинокие Весы проявят осторожность с окружающими.

Скорпион

Для Скорпионов в отношении объекта их симпатии будет важным не перепутать любовь и страсть. Постарайтесь разобраться в чувствах, и только потом действуйте. Если вы пока одиноки, представитель противоположного пола вызовет в вас приятное волнение и трепет.

Стрелец

Если сегодня вы все четко просчитаете и разложите по полочкам, то у вас есть шанс восстановить отношения с любимым человеком. Главное – старайтесь предугадать развитие событий. Одиноких Стрельцов ждет попытка разгадать мотивы поведения потенциального избранника.

Козерог

Звезды подсказывают Козерогам, что не стоит возлагать серьезных надежд на вторую половинку. Постарайтесь сами руководить ситуацией, у вас это получится намного лучше. Если вы пока одиноки, сейчас наиболее подходящее время для реализации своей давней мечты.

Водолей

Не исключено, что Водолеям придется бороться со стереотипами и привычками любимого человека. Вряд ли партнер захочет с ними расстаться, поэтому, может быть, вам с ними смириться? Одинокие Водолеи обраться к помощи друзей в поиске второй половинки.

Рыбы ‌‌

Если в этот день вам будет трудно адекватно оценивать поступки любимого человека, постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны. Возможно, вам мешает субъективность в отношении партнера. Одиноким Рыбам звезды советуют снять розовые очки и отнестись ко всему реалистичнее.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.