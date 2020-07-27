Приготовьтесь к неожиданностям — финансовый гороскоп на 27 июля

Сломается компьютер, деньги упадут с неба, поступит выгодное предложение — может случиться все.

Овен ‌‌

Сегодня звезды не советуют Овнам принимать участие в корпоративных вечеринках. Также нежелательно сдавать экзаменационные задания после прохождения курсов обучения. Ваш имидж может быть превратно воспринят начальством и это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Не отклоняйтесь от дресс-кода в одежде, если он у вас принят на работе.

Телец

У Тельцов сегодняшний день неблагоприятен для сбора документов и оформления прав на недвижимую собственность. Вы можете потерять много времени на бюрократические проволочки в официальных инстанциях и специализированных фирмах. Также это не лучшее время для деловых поездок и контактов.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут сорваться предварительно согласованные торговые и иные сделки. Дело в том, что внезапно могут всплыть новые обстоятельства, что сделает невозможным подписание документов. Также в деловых поездках вы можете столкнуться с препятствиями – например, потеряете много времени в пробке. Вырастут расходы на техническое обслуживание транспортных средств.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше не вступать в финансовые отношения с деловыми партнерами. Нежелательно просить деньги в долг или давать деньги партнеру взаймы. В том и другом случае это может привести к осложнениям в отношениях и нарушить ваше деловое сотрудничество. Финансовое положение вашего делового партнера может оказаться плачевным и это может негативно отразиться на ваших личных делах.

Лев ‌‌

Если Львы готовы начать новое дело, запустить проект, то подумайте, сможете ли вы продвигать и развивать это дело самостоятельно? Возможно, вы не справитесь с работой в одиночку, и потребуется помощь еще кого-то. Однако как раз с поддержкой ваших проектов ситуация обстоит не лучшим образом. В этом случае ваши дела будут сильно тормозиться.

Дева ‌‌

Девы рискуют понести убытки в некоторых видах деятельности. Сегодня особый день для работников гостиниц, ресторанов, игровых и ночных клубов. Будьте предельно внимательными при контактах, и особенно при расчетах с клиентами. Возможно, вас попытаются обмануть, ввести в заблуждение, что неблагоприятно отразится на вашей деловой репутации.

Весы ‌‌

Если Весы работают в офисе, то сегодня могут произойти сбои, в результате которых ваш рабочий ритм будет нарушен. Это может быть связано с внезапным отключением электроэнергии, сбоем в работе Интернета, поломкой компьютера или офисной техники. Старайтесь быть предусмотрительнее и делайте резервные копии важных документов.

Скорпион

Этот день складывается неблагоприятно для тех Скорпионов, кому приходится много работать с документами, заниматься согласованием текста договора накануне его подписания. Контакты с представителями власти и начальством не будут способствовать продвижению ваших дел – скорее наоборот, эти люди будут вставлять вам палки в колеса.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов неблагоприятный день для дистанционной работы и связанной с этим деловой переписки. В первую очередь это относится к тем, кто работает через Интернет, например фрилансеры. Также это не лучшее время для денежных переводов в другие регионы и страны – может произойти сбой и ваш перевод надолго зависнет.

Козерог

Сегодняшний день требует от Козерогов особого внимания с точки зрения соблюдения правил техники безопасности. Будьте осторожнее при использовании транспортных средств и технических устройств. Нежелательно сейчас проводить пусконаладочные работы, испытывать технику и пр. При освоении нового программного обеспечения на компьютере вы можете столкнуться с трудностями и непониманием.

Водолей

Тем Водолеям, кто работает в паре с партнером, сегодня рекомендуется следить за исполнением договорных обязательств. Могут быть задержки с выполнением заказов. Кроме того, может выясниться, что от вас многое до сих пор скрывалось. Ваш партнер может начать действовать не в ваших интересах. В любом случае ваши деловые партнерские отношения могут переживать проверку на прочность.

Рыбы ‌‌

Сегодня при выполнении текущей работы, у Рыб может произойти технический сбой, который нарушит ваш рабочий ритм. Если вы работаете в офисе с компьютером, то приготовьтесь к неожиданностям. Также этот день может заставить вас внести коррективы в график вашей работы, поскольку вы можете осознать, что не успеваете его выполнять.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.